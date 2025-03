Torres, niente è perduto 

Sassari. Nonostante tre sconfitte (con Ternana, Perugia e Pianese) e un solo punto nelle ultime quattro partite, la Torres è quarta come rendimento nel girone di ritorno con 24 punti. Dietro la capolista Virtus Entella, il Pineto e la vice capolista Ternana. Significa che i rossoblù hanno le capacità di uscire dalla crisi, come ha sottolineato l’allenatore Alfonso Greco nel dopo gara in Toscana: «La nostra testa deve tornare a essere forte».

Anche all’andata, dopo la sconfitta per 1-0 nello scontro diretto per il primato contro la Virtus Entella, la squadra sassarese sbandò arrivando a tre stop di fila (Spal e Ascoli). Questa volta è accaduto dopo la sconfitta contro la Ternana, altro match determinante per la promozione diretta in Serie B. Forse perdere contro le concorrenti dirette ha tolto sicurezza a un gruppo che stava lottando per il massimo obiettivo.

Uscire di nuovo dalla piccola crisi significa arrivare di slancio ai playoff. Il terzo posto è recuperabile, visto che il Pescara ha solo un punto di vantaggio e in un arrivo a pari merito Scotto e compagni farebbero pesare i 4 punti ottenuti nei due scontri diretti. Se poi la Torres dovesse chiudere al quarto posto non sarebbe comunque un dramma, anche se comporterebbe un turno in più di spareggi.

Condizione fisica e tattica

Vero che la testa comanda sulle gambe, ma l’impressione è che più di un giocatore non sia al meglio della condizione o comunque fatichi a mantenere l’intensità per 90 minuti. Niente di grave, vista la lunghezza dell’organico. Magari si possono fare i cambi prima, in modo da avere maggiore brio atletico. Il recupero di almeno uno dei difensori infortunati tra Mercadante e Fabriani è importante date le condizioni non brillantissime di Idda e Dametto.

Resta in piedi poi il discorso tattico: la Torres deve avere comunque un altro modulo che consenta di modificare l’assetto e anche di sorprendere gli avversari che ormai tarano il gioco sulla difesa a tre dei rossoblù, che contano sulla spinta a tutta fascia degli esterni. Del resto con tanti giocatori esperti over 30, non dovrebbe essere così complicato imparare a muoversi anche con la difesa a quattro o con tre centrocampisti centrali.

RIPRODUZIONE RISERVATA