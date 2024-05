Torres, niente è ancora perduto 

Benevento 1

Torres 0

Benevento (3-4-3) : Paleari; Berra, Capellini, Viscardi; Improta, Talia (35’ st Agazzi), Nardi, Simonetti; Ciciretti (27’ st Carfora), Perlingieri (27’ st Ciano), Lanini (20’ st Meccariello). In panchina Manfredini, Benedetti, Masciangelo, Karic, Kubica, Marotta, Ferrante, Rillo, Starita, Terranova, Bolsius. Allenatore Auteri.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico, Mastinu (14’ st Kujabi), Zambataro (14’ st Liviero); Ruocco (43’ st Goglino), Scotto (30’ st Diakité); Fischnaller. In panchina Garau, Rosi, Masala, Siniega, Fabriani, Cester, Nunziatini, Sanat, Petriccione. Allenatore Greco.

Arbitro : Virgilio di Trapani.

Rete : primo tempo 22’ Talia.

Note : ammonito Antonelli; recupero 1’ pt - 5’ st; spettatori 6.520 (167 nel settore ospiti).

Benevento. La Torres se la gioca alla pari ma al “Vigorito” è il Benevento che ha il guizzo vincente, mentre i rossoblù restano a secco. Finisce 1-0 e alla squadra campana ora basta anche il pareggio sabato al “Vanni Sanna” per conquistare la semifinale dei playoff per la Serie B. Invece la squadra di Alfonso Greco ha ora un solo risultato possibile: la vittoria, che vale il passaggio del turno perché a parità di risultato è premiata dal secondo posto in campionato rispetto al terzo del Benevento nel girone C.

Con orgoglio

Ai rossoblù è davvero mancato poco per pareggiare una gara che li ha visti partire molto bene e chiudere altrettanto bene, tanto che a metà ripresa il tecnico campano Auteri ha modificato il modulo inserendo un difensore e un centrocampista per passare a una sorta di 4-4-2 decisamente più coperto.

Punita da un’accelerazione di Talia sulla parte destra (la sinistra rossoblù, quella dove più la formazione di Greco ha sofferto), la Torres ha rischiato di incassare il 2-0 ma poi è venuta fuori con orgoglio. Purtroppo nessuna delle punte è riuscita a trovare la zampata giusta per un pareggio che sarebbe stato legittimo. Non resta che dare tutto sabato davanti ai propri tifosi. La qualificazione è ancora possibile.

Primo tempo

Per 20’ è la squadra ospite a dettare legge. Pressa e attacca costantemente. Al 4’ Scotto allunga troppo il passaggio di ritorno a Fischnaller. All’11’ Mastinu mette in mezzo dalla trequarti sinistra, Fischnaller manca la palla in area e Zecca da dietro un difensore colpisce ma non inquadra il bersaglio. Al quarto d’ora missile di Scotto su punizione: il portiere Paleari vola e respinge.

Poi d’improvviso passa il Benevento che insiste sulla destra, come detto la parte sinistra della Torres. Talia accelera passando in mezzo a Mastinu e Giorico, con Zambataro su un altro giocatore e Dametto non in posizione per aiutare: la staffilata scagliata da dentro l’area è imparabile. Poco dopo la squadra di casa va poi vicina al raddoppio con Improta, che in area esegue un dribbling aereo e calcia forte ma fuori, mentre la rete segnata da Ciciretti al 39’ è giustamente annullata perché Lanini era in fuorigioco.

Secondo tempo

Comincia la ripresa e subito Improta va al tiro, bloccato da Zaccagno. Al 57’ Mastinu mette in area, l’incornata di Ruocco è leggermente alta. Doppio cambio per la parte sinistra della Torres con Kujabi e Liviero. Ancora Ruocco ci prova da fuori al 60’: il portiere interviene in due tempi. Al 61’ su mischia in area campana Scotto non riesce a dare la zampata. La Torres chiude in avanti. Occasione d’oro al 92’ col neo entrato Goglino che in area sul fondo “scucchiaia” per Diakité: incornata precisa ma senza la necessaria forza, blocca Paleari. Al 95’ traversone da sinistra di Liviero, il portiere coi pugni rinvia male ma Kujabi tira malissimo. Sabato si replica.

