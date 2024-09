torres, nessun dramma 

sassari. La Torres resta imbattuta, ma per riproporre un gioco efficace deve recuperare il regista Giorico, l’ala Varela e una condizione fisica più brillante. Dopo il gran primo tempo contro il Pescara, la squadra sassarese in seguito è calata come intensità e qualità. Lo ha riconosciuto lo stesso tecnico Greco: «Nel primo tempo contro il Pineto abbiamo avuto possesso sterile, dovevamo sfruttare meglio gli uno contro uno e cercare di andare più dentro».

Decisamente alto il numero di infortuni muscolari patiti, alcuni addirittura nel riscaldamento pre-partita o a inizio gara. Oltre il difensore Idda, che sta seguendo un precorso a parte per evitare l’operazione a una caviglia, si sono fermati il difensore Antonelli, il centrocampista Giorico, l’ala Varela e ora anche il centrocampista Brentan. Mister Alfonso Greco ribatte: «Il nostro modo di lavorare è quello di tutti gli anni, faremo comunque una riflessione».

Assenze pesanti

È vero che l’organico è numericamente aumentato, ma se la difesa può sopportare anche due assenze a gara senza problemi (sei giocatori per tre ruoli), diverso è il discorso in altre zone del campo. Giorico è l’unico regista della squadra: Mastinu ha una tecnica superiore ma non produce lo stesso volume di giocate, mentre Brentan, Masala e Casini sono più mediani che costruttori di gioco. In attacco Varela ha un’accelerazione e capacità di crossare che nessun altro ha. Si avvicina solo Zecca, che però è utilizzato giustamente a tutta fascia.

L’allenatore rossoblù ha fatto capire che domani sul campo del Sestri Levante non dovrebbero esserci recuperi e allora l’unica soluzione in attesa dei rientri è giocare a centrocampo con Mastinu e uno tra Masala e Casini e rimettere a destra Zecca a centrocampo e Fabriani in difesa, perché possono garantire copertura, spinta e qualche traversone.

Rincorsa

Francamente era improbabile che la Torres potesse fare la lepre come l’anno scorso. Questa sarà una stagione di rincorsa e la dice lunga il fatto che ci siano ben nove formazioni che possono puntare al primo posto. Certo, cinque turni sono un lasso di tempo troppo breve e probabilmente il gruppone inizierà a sgranarsi a novembre, ma l’impressione è quella di un campionato dove la quota per ottenere il primo posto e la promozione diretta sarà molto più bassa dei 96 punti ottenuti dal Cesena. Il traguardo potrebbe arrivare, forse, intorno agli 80 punti.

La Torres deve provare a fare 4 punti tra Sestri Levante e Gubbio, ma qualora ne facesse meno non deve deprimersi (e non devono farlo i tifosi) perché sarà un campionato lunghissimo e quindi bastano tre successi consecutivi per riprendere quota.

RIPRODUZIONE RISERVATA