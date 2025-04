Torres missione compiuta 

Torres 4

Carpi 2

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Dametto, Antonelli (17’ pt Fabriani), Mercadante; Zecca, Giorico, Brentan (34’ st Fischnaller), Guiebre; Mastinu (21’ st Masala); Scotto (21’ st Varela), Nanni. In panchina Petriccione, Stangoni, Liviero, Idda, Zamparo, Casini, Zambataro, Carboni. Allenatore Greco.

Carpi (4-3-1-2) : Sorzi; Rossini, Zagnoni, Panelli (20’ st Rigo), Calanca; Figoli, Mandelli, Contiliano (20’ st Puletto); Casarini; Cortesi (29’ st Saporetti), Stanzani (10’ st Gerbi). In panchina Lorenzi, Theiner, Verza, Cecotti, Fossati, Campagna, Visani. Allenatore Serpini.

Arbitro : Totaro di Lecce.

Reti : st 13’ Scotto, 15’ e 38’ Nanni, 19’ Cortesi, 32’ Saporetti, 44’ Guiebre.

Note : il minuto di raccoglimento per Papa Francesco è stato preceduto dalla lettura di un suo pensiero. Ammoniti Zagnoni, Casarini. Recupero 1’ pt-4’ st. Spettatori 3.355.

Sassari. La vince due volte la Torres. E col 4-2 sull’irriducibile Carpi festeggia il terzo posto matematico. Gara strana: primo tempo discreto, con qualche occasione da entrambe le parti ma nessuna rete. Ripresa scintillante, con i rossoblù che sembrano indirizzare la partita con l’uno-due in tre minuti a opera di Scotto e Nanni, che beneficia di un assist del capitano, poi invece gli emiliani recuperano il gap sfruttando anche le diverse incertezze di una difesa che, perso Antonelli, non ha avuto altrettanta sicurezza da Dametto schierato come centrale.

Di positivo l’esplosione di Nanni (doppietta dopo la rete della vittoria ad Ascoli), il ritrovato Scotto e anche la consapevolezza della qualità di una rosa che ha tanti giocatori e può permettersi di fare rifiatare Fischnaller (era ora) e di avere un Mastinu in versione quasi dimessa senza pagare dazio.

Cronaca

Bene il Carpi in avvio, con l’incornata di Zagnoni. La Torres prende campo e quota: il portiere salva sui tiri di Mercadante (22’) e Zecca (26’) mentre al 25’ è un difensore a salvare sul colpo di testa ravvicinato di Scotto.

La ripresa è scoppiettante: Scotto la sblocca dopo aver triangolato con Zecca, poi offre l’assist in area a Nanni per il 2-0. Il tutto tra il 13’ e il 15’. La Torres cala e in difesa non è sicura: Zaccagno prima salva su Cortesi che cercava di dribblarlo, poi pasticcia in uscita e Cortesi segna a porta vuota al 19’. Al 32’ pareggia Saporetti. Subito dopo, al 38’, reagisce Nanni che va via a due difensori e segna il nuovo vantaggio. Al 44’ Guiebre rifinisce in contropiede su assist di Varela dal fondo sinistro e chiude la gara.

