Torres, missione compiuta 

Torres 1

Pineto 0

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca (48’ st Masala), Giorico, Mastinu, Fabriani (31’ st Verduci); Scotto (36’ st Goglino) Ruocco; Fischnaller (31’ st Diakite). In panchina Petriccione, Garau, Pinna, Kujabi, Siniega, Lora, Nunziatini, Sanat, Pelamatti, Garau, Cester. Allenatore Greco.

Pineto (3-5-2) : Tonti; Villa, De Santis (36’ st Della Quercia), Ingrosso ; Evangelisti (16’ st Njambe), Baggi (29’ st Chakir), Lombardi Germinario (36’ st Foglia), Borsoi (36’ st Iaccarino); Gambale, Ponticelli In panchina Mercorelli, Marafini, Macario. Allenatore Amadio.

Arbitro : Costanza di Agrigento.

Reti : primo tempo 5’ Scotto

Sassari. Capolista solitaria per almeno 24 ore. O chissà. Oggi sarà il Cesena a inseguire su un campo insidioso come quello di Perugia. Uno a zero. Il massimo risultato con lo sforzo distribuito a folate. Ci ha pensato Gigi Scotto, premiato con la maglia numero cento in rossoblù (presenze toccate a Cesena). Poi è stata anche sofferenza per un pizzico di sfortuna (leggi palo di Zecca), imprecisione (Fischnaller) e anche la reazione veemente del Pineto, neopromossa con tanti giovani ma dalla faccia tosta, che nella ripresa ha preso campo e iniziativa. A tratti è stata una grande Torres, a tratti un po’ meno, ma la vera differenza con la stagione scorsa è proprio questa: anche quando soffre la squadra di Greco non capitola, tiene duro. Anche con Fabriani, schierato a sinistra al posto dell’infortunato Liviero.

La cronaca

A dire il vero l’avvio al fulmicotone faceva presagire un successo meno faticoso. Al 3’ lancio centrale per Ruocco, lo scugnizzo napoletano brucia il difensore nello scatto e viene toccato da dietro da De Santis. Fallo proprio al limite dell’area ma anche da ultimo uomo nonostante l’accorrere di un altro difensore. Solo giallo. Fa giustizia Scotto con il pezzo forte che si attendeva da tanto: punizione potente e ad aggirare la barriera. Palla radente il palo destro. Corsa trionfale sotto la Curva Nord. Il Pineto cerca solo lanci lunghi, la Torres cerca il raddoppio, ma Tonti è pronto sul tiro-cross di Scotto al 20’ mentre un quarto d’ora dopo è Fischnaller a colpire male su un traversone invitante. Al 59’ l’azione che fa urlare al raddoppio: percussione di Ruocco in area, Zecca la colpisce di punta angolando bene ma il palo respinge e Fischnaller riprende per scaricare però il tiro sul portiere. Col passare del tempo e dei cambi (gli abruzzesi chiudono con quattro punte) gli ospiti prendono campo e coraggio. Chakir all’80’ calcia al volo dopo un batti e ribatti in area sassarese e sfiora il palo destro. Nel recupero la palla arriva fortunosamente a Jambe che da pochi passi colpisce malissimo calciando verso la stella cometa. In mezzo alle due occasioni per il Pineto anche una bella conclusione del neo entrato Goglino che riesce sempre a fare qualcosa di buono a prescindere dal minutaggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA