«Torres, mi piace fare gol» 

Sassari. «Le mie caratteristiche? Mi piace fare gol». Se anche sul rettangolo di gioco dimostrerà la stessa capacità di andare al sodo, allora Pierluca Luciani è il bomber giusto per una Torres affamata di gol e vittorie.

Ventiquattro anni da compiere in questo mese, ha iniziato la stagione a Ravenna e nella vittoria dell’andata sulla squadra sassarese per 3-0 è stato anche l’unico a fare gol su azione, visto che la prima rete è stata frutto di un’autorete di Idda e la terza è arrivata su rigore firmato da Spini. Dalla vice capolista è sbarcato a Sassari, che invece lotta per allontanarsi dal terzultimo posto e soprattutto dalla zona playout. Un ribaltamento di classifica. Ma non è un calo di ambizioni. «Non mi fa nessun effetto», dice Luciani, «perché la Torres è forte, più forte di quanto dica la graduatoria. Dobbiamo risalire la classifica e spero di dare il mio contributo».

Prestito

La combinazione è che il Ravenna lo ha lasciato venire a Sassari (in prestito) perché dal Trapani è approdato Manuel Fischnaller, il bomber altoatesino che la Torres ha inutilmente tentato di riportare in Sardegna. Luciani evidenzia l’attrattiva della squadra: «Allenatore, direttore e capitano mi hanno spiegato che si tratta di una piazza molto calda, questa è la società più antica dell’Isola. So che mi accoglieranno bene, a noi spetta riportare tanta gente allo stadio».

Bomber

Ha preso il numero 9 di maglia «perché era libero», ammette, poi alla domanda se lo abbiano accostato a qualcuno risponde: «Ultimamente al bosniaco Edin Dzeko». A proposito di caratteristiche, Luciani entra nel dettaglio: «Stavo giocando a due in attacco, cerco di farmi valere sui colpi di testa e al tiro. Mi piace fare gol». E di gol ne ha segnati non pochi: 12 nel campionato 2024/25 col Messina e 6 a Ravenna, compresi i due rigori. Se si ripete a Sassari andrà benissimo, visto che sarà dura risalire: «Il girone è tosto, molto competitivo, sappiamo che ogni partita è una battaglia».

I saluti

Ieri mattina Luciani è arrivato a Sassari: subito un saluto alla squadra, poi nel pomeriggio ha sostenuto il suo primo allenamento. Il tecnico rossoblù Alfonso Greco conta di convocarlo per il match casalingo di domenica contro la Juventus Nex Gen.

Titolare dovrebbe partire Diakite, che potrebbe essere affiancato da Sorrentino (buon esordio nella ripresa di Terni), ma sono alte le possibilità che Luciani venga utilizzato nel secondo tempo.

RIPRODUZIONE RISERVATA