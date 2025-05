torres, mezza rivoluzione in arrivo 

Sassari. Silenzio prolungato in casa Torres. La riflessione è profonda e anche faticosa, sia perché si tratta di decidere sul divorzio da alcuni protagonisti degli ultimi campionati, sia perché alcuni di questi hanno un altro anno di contratto.

Ultima voce dei giocatori, quella di Daniele Giorico, unico a presentarsi in sala stampa mercoledì notte. Peraltro il centrocampista è rimasto fuori per problemi fisici nella doppia sfida di playoff all'Atalanta Under 23. Ultima voce della società, quella del presidente Stefano Udassi, lunedì, per scusarsi della batosta (7-1) rimediata a Bergamo. Il tecnico Alfonso Greco ha parlato dieci giorni fa per presentare gli ottavi promozione.

Pure due mesi fa si era ricorsi al silenzio stampa dopo il mini ciclo negativo con tre sconfitte e un pareggio che di fatto aveva fatto sfumare la rincorsa alla promozione diretta e allontanato i rossoblù anche dal secondo posto.

E anche questo precedente testimonia di un finale di stagione non certo ideale, nonostante si pensasse che l'esperienza della stagione precedente fosse servita da lezione.

Mezza rivoluzione

Non sembrano esserci più i presupposti per continuare il rapporto col tecnico Alfonso Greco, che la scorsa estate aveva firmato un biennale. Troppo profonda la frattura con parte della tifoseria, e non si parla solo della Curva Nord. Soluzione comunque non semplice, perché bisogna trovare un accordo e capire se l’allenatore romano ha richieste da altri club, come avvenne un anno fa con la Spal. Chiaro che se c’è la possibilità di un altro approdo la situazione può sbloccarsi rapidamente e senza dispendio economico per la Torres.

La fine del ciclo non riguarda solo mister Greco ma anche qualche altro giocatore. Evidente la necessità di ringiovanire un gruppo dall’età media troppo alta perché composto da tanti Over 30. Giusto per capire: durante il campionato 2025/26 il difensore Idda compirà 38 anni, il difensore Antonelli e l’attaccante Scotto vanno per i 36, il trequartista Mastinu ne farà 35, i centrocampisti Giorico e Casini 34, il difensore Dametto, l’esterno Liviero e il centravanti Diakite 33, mentre l’attaccante Zamparo compirà 32 anni e il difensore Mercadante 31. Parliamo di ben undici giocatori, quasi tutti tra i più impiegati dall'allenatore rossoblù che si è affidato molto alla “vecchia guardia”.

Logica fa intuire che almeno cinque o sei, se non anche sette, non verranno confermati. In questo caso però il problema è doppio, perché hanno quasi tutti un altro anno di contratto e in ogni caso l’ultima parola spetta al nuovo tecnico.

Nuovo ciclo

Con l'apertura di un nuovo ciclo bisogna evitare di avere fretta. Sarebbe ingeneroso pretendere già dalla stagione prossima la vittoria del campionato. Piuttosto la società sassarese deve puntare ancora ai playoff promozione ma soprattutto a impostare un gruppo ringiovanito che dia garanzie per due-tre anni e che possa evolversi grazie alla presenza di giovani talenti e di Under 30 sotto la guida dei rossoblù che verranno confermati.

Per andare in serie B la Torres dovrà vivere la stagione 2025/26 come se fosse già in serie B, anche sotto il profilo del lavoro tecnico e tattico.

