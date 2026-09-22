Torres, mese decisivo Le prossime sei partite per essere da playoff 

Sei partite per capire come la Torres si può collocare in zona playoff: se nelle parti alte (quinto-sesto posto attuale) o in quelle basse che confinano col centro classifica. Sabato alle 14.30 arriva il Vado che occupa il quartultimo posto, quindi la trasferta di Campobasso, attualmente decima, e di seguito nuovo appuntamento casalingo contro l’Atalanta Under 23 che oscilla tra ottava e nona posizione. Dopo questo trittico, inizierà un ciclo ad alto coefficiente di difficoltà: alla decima giornata è prevista la trasferta sul campo dell’attuale vicecapolista Reggiana, il match al “Vanni Sanna” col Guidonia e la gara del 31 ottobre a Pescara, squadra temibile davanti ai propri tifosi.

Dopo 12 partite si avrà un’idea più chiara della stagione che può proporre la formazione rossoblù, sia perché sarà già passato un terzo di campionato e quindi i giudizi saranno meno aleatori, sia perché per quella data dovrebbero essere rientrati tutti o quasi gli infortunati e si potrà valutare il reale potenziale. Dodici partite saranno anche un test attendibile per le altre formazioni del girone, fermo restando che il quartetto composto da Spezia, Ravenna, Reggiana e Grosseto ha le qualità per continuare a dettare i ritmi al gruppo.

Attacco e difesa

I numeri e le prestazioni dicono che finora Scotto e compagni sono stati in grado (tranne a Grosseto) di proporre un calcio abbastanza offensivo e con buon numero di occasioni, ma solo Di Stefano le ha sapute cogliere (6 reti, più una in Coppa Italia) mentre i compagni hanno avuto scarsa precisione: un gol su azione per Carboni, uno su rigore per Scotto, nessuno per Zecca, Bunino, Lunghi, Pennington e Mastinu. L’attacco sassarese è ottavo nella graduatoria.

La difesa invece è soltanto nona: ha incassato 8 gol (il bilancio tra “entrate e uscite” è quindi in pareggio) e va detto che il portiere Zaccagno ne ha impedite almeno altre tre o quattro con interventi andati ben oltre l’ordinaria amministrazione. Del resto il reparto arretrato è quello più limitato dagli infortuni, con Scaringi sempre assente e Zanandrea con 2 sole presenze.

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