Torres, meno punti e tanta sfortuna 

La differenza fra la Torres di questo campionato e quella della stagione passata? Forse solo la gara toppata contro l'Arezzo. Sicuramente la fortuna e meno infortuni. Nel campionato scorso la squadra sassarese dopo dieci giornate aveva 26 punti, con 8 vittorie e 2 pareggi, e infatti era in vetta da sola a +3 dal Cesena. Va ricordato però che almeno in un paio di partite era stata appoggiata dalla fortuna, dopo aver sofferto: vedi vittoria con la Recanatese e a Pescara, con la traversa a impedire il pareggio abruzzese, e la stessa partita vinta contro la Carrarese per 2-0 aveva visto i rossoblù patire tantissimo nel primo tempo, con Zaccagno a fare gli straordinari.

Cosa cambia

Basterebbe menzionare il match di domenica al “Sanna” contro la Ternana per spiegare la differenza di aiuto da parte della buona sorte. Gli umbri hanno pareggiato senza aver effettuato un solo tiro nello specchio della porta, contro i tre della Torres che ha anche costruito il doppio delle azioni. Senza la sfortunatissima deviazione di testa di Dametto a quest'ora si parlerebbe di vittoria legittima e secondo posto a 21 punti. Forse l'unica gara dove Mastinu e compagni sono stati benvoluti dalla dea bendata è quella contro il Milan Futuro, dove avrebbero anche potuto perdere.

La difesa

La retroguardia del campionato scorso aveva incassato solo 4 reti contro le 10 attuali, ma ha avuto un vantaggio non trascurabile: il terzetto Idda, Antonelli, Dametto è rimasto a lungo inalterato. In questo campionato invece Idda non ha mai giocato, Antonelli si è fermato ben presto per infortunio e anche Dametto ha avuto qualche acciacco. Questo ha costretto il tecnico Greco a modificare spesso il terzetto difensivo e ne ha pagato l'intesa. Guardando il bicchiere mezzo pieno bisogna considerare che senza due cambi di qualità come Mercadante e Coccolo, sarebbe stato impossibile far fronte alle assenze di Idda e Antonelli.

L’attacco

Rendimento quasi uguale: 16 gol per la Torres edizione 2023/24, uno in meno, 15, per quella attuale. In questa stagione il bomber è Fischnaller con 4 reti, seguito da Diakite e Scotto, mentre Nanni ha un solo centro, come l'esterno Zambataro. Ancora a secco Varela, come Goglino, che però ha giocato decisamente meno. Nessun gol in campionato per Zecca, che ne ha segnati 5 l'anno scorso, ma un infortunio ha tenuto fuori il forte esterno destro per metà delle partite giocate sinora, così come va ricordato che Diakite è rientrato solo da tre settimane.

Coppa Italia

Intanto la Lega Pro ha reso noto il calendario degli ottavi. Gara secca e la Torres affronterà il Milan Futuro il 27 novembre con il vantaggio del fattore campo: si gioca al “Vanni Sanna”, ore 18.30. La squadra sassarese ha già incrociato i giovani rossoneri, alla terza e sempre davanti al pubblico amico: è finita 0-0 e per la verità è stato il Milan Futuro a giocare meglio. Chi vince accede ai quarti di finale, previsti di nuovo su gara secca.

