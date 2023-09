«Torres matura ed esperta» 

Sassari. Solo il Manchester City ha fatto meglio (per ora) della Torres: 6/6 nella Premier League. In Italia soltanto l’Inter ha un 5 su 5 come la squadra rossoblù. L’entusiasmo è alle stelle in città, ma tecnico e giocatori restano realisti. Tra i protagonisti Daniele Giorico, diventato subito il padrone del centrocampo grazie alla saggezza tattica e alla capacità di capire quale ritmo dare al gioco. Pur abituato a giostrare quasi sempre in un centrocampo a tre, si è adattato benissimo al centrocampo a due con altrettanti esterni che devono coprire tutta la fascia. La società lo aveva indicato come uno dei grandi colpi dell’estate: algherese, figlio del tecnico Mauro (ora al Latte Dolce ma in passato anche sulla panchina della Torres), il trentunenne Daniele è cresciuto nelle giovanili del Cagliari col quale è arrivato alla Primavera, poi ha avuto una carriera importante in serie C e persino in B col Modena di Crespo e col Carpi.

Daniele Giorico, la Torres come l’Inter: 5/5. Che effetto fa?

«Bello, fa piacere averle vinte tutte ma sappiamo qual è la nostra dimensione, siamo esperti e coi piedi ben piantati per terra».

Quando ha firmato in estate si aspettava una partenza del genere?

«Conoscevo progetti e ambizioni, ma neanche il migliore degli ottimisti se lo poteva aspettare. Cavalchiamo l’entusiasmo, però viviamo partita dopo partita».

Mai capitato in carriera un avvio simile?

«Sinceramente no. Il derby a Olbia è stato una grande iniezione fiducia per noi e per l’ambiente, la partita contro la forte Carrarese una ulteriore spinta. La gara col Sestri Levante era la più difficile, terza in una settimana con tanto di viaggio».

Cinismo e capacità di tenere duro anche quando sono le avversarie ad avere l’iniziativa: quanto sono utili?

«Molto, perché partite come quella di domenica ce ne saranno tante. Noi cerchiamo di pressare alto ma col Sestri ci siamo dovuti abbassare anche per merito suo. Abbiamo dimostrato maturità nel saper leggere l’andamento della partita e le diverse situazioni».

Quali saranno le avversarie che testeranno meglio la forza della Torres?

«Tante, è un campionato tosto. Già la prossima avversaria, la Juventus Under 23, sarà un gran test. L’ho già affrontata, ha giovani che sanno giocare a calcio, di gamba e qualità tecnica, e senza niente da perdere. Poi l’Ancona in casa, quindi le corazzate Perugia e Spal ma anche Cesena, Virtus Entella. Ripeto: l’entusiasmo dei tifosi ci fa bene, le vittorie ci danno solidità, ma siamo solo agli inizi di un campionato tosto che proporrà anche momenti difficili».

Papà Mauro che dice?

«Viene a seguirci quando può. Soprattutto è contento perché dopo due anni può fare il nonno in presenza con la nipotina, anziché il nonno in video chiamata».

