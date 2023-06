Torres, Marco Sanna in Primavera  

Sassari. La Primavera della Torres sarà allenata da Marco Sanna, alla guida dell'Ossese in Eccellenza nel campionato appena concluso. Sassarese, classe 1969, da giocatore, come centrocampista, ha totalizzato 127 presenze in serie A e 122 in serie B con le maglie di Cagliari (anche la promozione in A nel 1998), Torino e Sampdoria. Nella Torres ha giocato per quattro stagioni (dal 2002 al 2006) e invece la ha allenata nel campionato 2014/15 in serie D e per qualche mese nel 2018/19.

La sua carriera di tecnico è iniziata a Valledoria nel 2009/10. Da allora ha maturato esperienza anche con Tempio, Nuorese, Ozierese, Alghero, Grosseto, Latte Dolce e appunto Ossese, nel campionato che lo ha visto chiudere al settimo posto. Profondo conoscitore del calcio ma anche persona molto seria, Marco Sanna curerà i talenti rossoblù che ambiscono al salto in prima squadra o comunque a mettersi in luce per trovare spazio nelle altre formazioni del territorio, con le quali la società sassarese intende collaborare.

Il suo vice sarà Pietro Rubino, un passato da calciatore in C (Nuorese, Carrarese, Alghero, Biellese e Nocerina) e da sei anni vice di Sanna, sodalizio iniziato proprio nella Torres otto anni fa.

