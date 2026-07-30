Torres, l’avventura riparte da Livorno Poi la Samb in casa 

Due trasferte in Toscana (Livorno alla prima giornata e Grosseto alla terza) e tre gare in casa (Sambenedettese, Ostiamare e Pianese). Calendario non benigno nei confronti della Torres che all'andata affronterà quasi sempre fuori casa le corazzate del girone B: le neo retrocesse Reggiana e Pescara, ma anche Perugia e Ravenna che puntano alla promozione diretta.

Naturalmente il calendario si può leggere anche con ottimismo: affrontare le formazioni più forti in trasferta all'andata, significa trovarle non ancora rodate. L'esperienza ha insegnato che a parte la lepre è da febbraio in poi che vengono fuori le squadre ambiziose, quando hanno trovato intesa e magari ulteriormente aggiustato la rosa nel mercato di gennaio. All'andata la Torres giocherà 10 partite su 19 tra le mura amiche di un “Vanni Sanna” che dopo l'operazione di restyling al manto erboso dovrebbe essere più agevole.

Le giornate “calde”

Dopo Livorno, arriva la Samb, che ha costretto la squadra di Greco a disputare i playout con la rocambolesca vittoria nell'ultima giornata a Pesaro per 3-2. Un successo che ha lasciato l'amaro in bocca e qualche sospetto, visto che sino al 96' era sotto e ha realizzato i gol della vittoria per la salvezza diretta al 98' e 99', al cospetto di una difesa pesarese non proprio agguerritissima. Altro ricordo non piacevole che ispira rivalsa lo suscita l'Atalanta Under 23, che nei playoff promozione del 2025 vinse 7-1 a Bergamo. La prima sfida si giocherà a Sassari al 9° turno, l'11 ottobre. Il ritorno il 21 febbraio.

Trasferte rischiose

Tutte o quasi complesse le trasferte nel girone d'andata: Mastinu e compagni giocheranno a Campobasso l'8° turno (4 ottobre), sul campo della Reggiana al 10° (18 ottobre), a Pescara al 12° (1° novembre), a Perugia al 14° (15 novembre) e a Ravenna al 16° (29 novembre). In mezzo a queste ultime due partite il turno infrasettimanale con lo Spezia, fresco retrocesso dalla B. Non sarà semplice neppure il match sul campo del Pineto, penultimo d'andata il 13 dicembre.

Pausa lunghissima per le feste natalizie: ultima gara d'andata il 20 dicembre contro la Vis Pesaro e poi si riprenderà sempre in casa il 3 gennaio contro il Livorno per l'apertura del 2027 e del girone di ritorno. Chiusura della stagione regolare il 25 aprile a Pesaro.

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