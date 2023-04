Torres-Latte Dolce, è qui la festa 

Sassari. La doppia festa della Sassari calcistica. Domani alle 17.30 il “Vanni Sanna” propone l'amichevole fra Torres e Latte Dolce e apre gratuitamente lo stadio ai tifosi per una serata di celebrazione. Sarà l'occasione per salutare i protagonisti di una stagione esaltante dove entrambi i club hanno ottenuto il risultato che si erano prefissati.

La società rossoblù ha suggellato i 120 anni dalla fondazione della Sef Torres (Sef sta per Società di Educazione Fisica) con la salvezza in serie C senza passare per i playout. Non così scontato al ritorno dopo otto anni di lontananza dal professionismo e con una società nuova (Abinsula) che ha rilevato il club rossoblù solo due estati fa, lavorando sempre con tempi ristretti, prima per allestire la squadra che ha affrontato la serie D e vinto i playoff nazionali, poi per mettere in piedi l'organico per la serie C in poco meno di un mese, dato che il ripescaggio è stato ufficializzato solo ad agosto.

Mentre questa volta c'è il tempo per programmare la stagione prossima. Il mercato prenderà il via una volta che sarà presa la decisione sull'allenatore: ovvero, si sta valutando se ci sono i presupposti per continuare con Alfonso Greco o se virare su un altro tecnico.

Il Latte Dolce

La società biancoceleste invece di anni ne ha compiuto 50. Squadra del popolare e popoloso quartiere di sassari creato coi soldi americani nel Dopoguerra, il Latte Dolce è risalito immediatamente in serie D dopo la retrocessione della stagione passata. I biancocelesti hanno vinto il duello infinito e durissimo col Budoni, guadagnandosi la promozione diretta solo all'ultima giornata, coi rivali subito appresso.