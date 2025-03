Torres, l’attacco latita 

Sassari. In tre giornate la Torres è passata dalle speranze di promozione diretta in Serie B all’ansia di perdere il terzo posto. Dopo la 28esima giornata il ritardo dalla Virtus Entella era di 5 punti, mentre la Ternana era a una lunghezza con in programma lo scontro diretto. Il vantaggio della squadra sassarese sul Pescara era invece di ben 6 punti. Oggi, a sette giornate dal termine, la vetta è irraggiungibile, distante 11 punti, ma anche gli umbri si sono staccati sensibilmente: +9. Allo stesso tempo i rossoblù di Greco sono stati raggiunti dal Pescara, sul quale se non altro vantano scontri diretti favorevoli: 2-2 in terra abruzzese e 1-0 al “Vanni Sanna”.

Chi fa gol?

Da due mesi a questa parte se non segna Fischnaller l’attacco della Torres fatica tantissimo. L’altoatesino è l’unico in doppia cifra: 11 centri e senza rigori. I sei turni senza reti di Fischnaller dipendono sia dal ruolo, che lo ha visto spesso arretrato sulla trequarti, sia dalla quantità ridottissima di palloni giocabili. Nella stagione passata c’era Ruocco come spalla e alternativa (12 gol) e Scotto era andato in doppia cifra: 10 reti (con 4 rigori) in 30 partite. In questo campionato il capitano ha avuto un calo, ma soprattutto ha giocato meno a causa di un infortunio. Finora per Scotto solo 3 reti con un centro dal dischetto. Ci sarebbe Diakite (6 gol con un rigore segnato e uno sbagliato) ma tra problemi fisici e influenza ha giocato solo 6 partite da titolare e una dozzina da cambio.

A quota 4 reti ci sono Guiebre (tutto sommato in linea col ruolo di esterno sinistro) e l’ala Varela, dalla quale ci si aspettava qualcosa in più. Ancora a secco il rinforzo di gennaio Zamparo, nonostante sette gare da titolare.

Flessione

Da capire se la scarsa brillantezza della Torres nelle ultime gare sia psicologica (la delusione per la sconfitta con la Ternana) o abbia altri motivi. Un calo atletico non è allarmante, soprattutto se programmato per avere una condizione fisica migliore quando inizieranno i playoff. Potrebbero esserci anche ragioni tattiche, nel senso che possono cambiare gli interpreti ma il modulo di gioco resta praticamente uguale e le avversarie lo conoscono bene. Al tecnico Greco e al suo staff le opportune riflessioni.

