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Serie C.
10 ottobre 2026 alle 00:36

Torres, l’Atalanta U23 per ripartire 

Dopo tre pareggi di fila, i sassaresi domani cercano di ritrovare il successo 

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Mezzogiorno e mezzo di fuoco, domani al “Vanni Sanna”. Arriva l’Atalanta Under 23 e anche se il tecnico Alfonso Greco chiarisce che «al passato non ci pensiamo, è stata solo una serata storta di una stagione chiusa al terzo posto» è indubbiamente una partita speciale, che può definitivamente portare via le scorie mentali di quel 7-1 che così tanto ha influito sulla stagione successiva, quella 2025/26.

Domani Torres-Atalanta U23 è sicuramente una gara da zona playoff. Dopo i tre pareggi di fila la squadra sassarese è scivolata vicino al confine, a portata di sorpasso delle inseguitrici, tra le quali c’è proprio la formazione giovanile bergamasca, che ha 3 punti in meno ma anche due gare da recuperare. «Con una vittoria però possiamo dare più senso a quei pareggi», avverte Greco, che prosegue: «Le prossime due-tre partite ci aiuteranno a capire che campionato faremo».

Difesa ok

A parte l’assenza di Nunziatini, la retroguardia rossoblù è al completo. Kebbeh si è allenato regolarmente dopo l’uscita nel match di Campobasso che aveva fatto temere l’infortunio. Scaringi e Zanandrea hanno avuto una settimana per iniziare a recuperare la condizione ideale.

Il centrocampo invece dovrà fare a meno di Pennington, operato al menisco del ginocchio destro, però Masala ha fornito una prova di sostanza in Molise, inoltre ci sono pure Carboni e Lunghi, sempre che il secondo non venga dirottato sulla fascia. «Carboni e Lunghi sono a disposizione, possono essere armi in più in questa sfida».

L’avversaria

Non conosce finora mezze misure l’Atalanta U23: vince (Guidonia Montecelio, Pescara e Sambenedettese) o perde (Vado, Livorno e Ravenna). Ha preso gol in tutte le partite.

Il tecnico Greco la inquadra così: «Sarà la classica gara contro una squadra di talento e struttura, una partita difficile e noi dovremo essere bravi nella gestione e nella qualità del possesso palla per impedire la transizione avversaria. Per quanto riguarda la nostra difesa, il tipo di gioco che facciamo espone i difensori se non pressiamo alto con tutti e non gestiamo con precisione il possesso palla».

Formazione Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Berto (Kebbeh), Antonelli, Kebbeh (Zanandrea); Zecca, Brentan, Mastinu, Liviero (Lunghi); Masala, Di Stefano; Scotto (Bunino). Allenatore Greco.

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