Torres, l’appello di Udassi 

Sassari. Il Pontedera è già matematicamente retrocesso, la Ternana è in liquidazione ma non è stata ancora esclusa dal campionato come accaduto al Rimini in autunno. Il quartultimo posto garantisce la salvezza senza spareggi. La Torres vuole congedarsi dal pubblico del “Vanni Sanna” con una vittoria che vale la permamenza in Serie C per il quinto anno di fila. Per propri meriti, senza contare sulle disgrazie altrui che hanno già eliminato due formazioni sulle tre che devono retrocedere. Ecco perché il presidente Stefano Udassi lancia un appello al pubblico, che nel corso della stagione si è raffreddato e da qualche mese è fisso sotto le 3 mila presenze. Uno stadio pieno e caloroso serve a supportare la squadra e a chiudere una stagione poco fortunata, ma comunque sufficiente anche considerando le difficoltà economiche attraversate da diversi club.

Parla il presidente

Il presidente Stefano Udassi vuole evidenziare l'importanza della gara: «Sabato sarà una partita molto importante per Sassari e la Torres. Ci tenevo, approfittandone per ringraziare di cuore, a nome della società, i nostri abbonati e chi c’è sempre stato tutto l’anno in casa e trasferta, per chiedere ai sassaresi un ultimo sforzo. Col Gubbio abbiamo l’opportunità di fare un passo importante, definitivo, verso la salvezza».

L'invito è a seguire la squadra mettendo da parte la delusione per una stagione inferiore come risultati a quelle che hanno fruttato il secondo e il terzo posto. «Sappiamo che le aspettative di questa stagione fossero diverse, ma alla fine, ancora una volta, compattandoci e rimanendo uniti siamo riusciti ad arrivare ad un punto in cui siamo artefici del nostro destino. Ci siamo riusciti anche grazie a voi, alla vostra spinta, al vostro amore incondizionato verso i colori rossoblù, ed è per questo che la vostra presenza sabato sarà ancora più importante. Abbiamo una grande opportunità di fare un passo decisivo, nel nostro Vanni Sanna. Rendiamolo il nostro dodicesimo uomo in campo, giochiamola insieme. È insieme che possiamo fare ancora una volta la differenza».

Ternana in liquidazione

La proprietà della Ternana Calcio ha deciso di non coprire le perdite con un aumento di capitale e ha quindi avviato la liquidazione volontaria. Giova puntualizzare che la liquidazione è diversa dal fallimento e che per il momento non c'è alcun provvedimento della Figc sull’eventuale esclusione dal campionato di Serie C (girone B) come accaduto col Rimini nel novembre scorso.

Mancano solo due giornate ed è difficile pensare a una esclusione della Ternana da parte della federazione, perché la cancellazione di tutti i risultati ottenuti contro gli umbri provocherebbe vantaggi e svantaggi sia a chi lotta per la promozione diretta sia per chi punta ai playoff. Per questo è probabile che venga fatto concludere il campionato e poi eventualmente la Ternana verrà esclusa, risultando di fatto la terza e ultima squadra retrocessa.

La situazione attuale

Se la Torres batte il Gubbio è matematicamente almeno quartultima, quindi salva senza spareggi, a prescindere dai risultati che faranno Sambenedettese e Bra, attualmente a -4 dai rossoblù. Identica situazione se la squadra sassarese pareggia e pareggiano anche Sambenedettese (che però ospita il retrocesso Pontedera) e Bra, che riceve la Ternana in liquidazione. Giusto quindi puntare al successo sul Gubbio, perché la logica dice che le due concorrenti non avranno difficoltà a conquistare l'intera posta in palio.

Bisogna considerare inoltre che l'ultima partita della squadra di Greco sarà ad Arezzo, formazione che contende all'Ascoli la promozione diretta. Difficile quindi uscire indenni dal campo toscano. I punti vanno fatti sabato contro il Gubbio.

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