Torres, l’andatura è giusta 

Sassari. La Torres ha trovato l’attaccante che cercava: Daniele Sorrentino. Due gol in 214 minuti, uno ad Ascoli e il secondo sul campo della Sambenedettese. Più l’assist a Liviero nel colpaccio di Terni. Ha lasciato la firma in ogni partita. Era dall’addio di Fischnaller che la squadra sassarese non aveva una punta così efficace e pericolosa.

Gli inserimenti

La Torres ha anche trovato i due difensori che servivano per rimpolpare un reparto sguarnito dalle partenze. Ha giocato sempre da titolare Baldi, sia come braccetto di sinistra sia come braccetto di destra. Invece Zanandrea ha bagnato il suo debutto con la rete del 2-1 a San Benedetto del Tronto. Era il primo rinforzo ma ha dovuto aspettare di ritrovare la condizione dopo l’infortunio e l’inattività. «Un gol emozionante dopo il periodo difficile, ma qui sono stato accolto bene subito e ho capito che la squadra era forte. Ora pensiamo alle prossime gare».

Il centravanti

All’appello manca il centravanti Luciani. Ha giocato anche da titolare, contro la Juventus Next Gen, ma ancora il meglio non si è visto. C’è fiducia. E comunque già così si può dire che la società rossoblù ha saputo muoversi bene sul mercato per riparare agli errori commessi in estate.

Situazione playout

La squadra di Greco ha agganciato Sambenedettese e Perugia a 24 punti. La salvezza diretta è distante solo una lunghezza: mai i rossoblù erano stati così vicini all’uscita dal tunnel. Determinante il rendimento nelle ultime dieci giornate: 15 punti con una sola sconfitta e tre vittorie esterne. Media da 1,5 punti che vale virtualmente il settimo posto e dimostra che ora l’andatura è da playoff. Tra le concorrenti dirette il Perugia ha ottenuto 12 punti, il Bra 11, la Sambenedettese appena 7 e il Pontedera 5. Occhio a quest’ultima, perché chi sarà abbinato ai toscani negli spareggi per non retrocedere si salverà senza giocare se il distacco supererà gli 8 punti. Al momento il terzetto è a +7.

Pari merito

Da considerare anche la classifica avulsa in caso di arrivo a pari merito. Attualmente la squadra messa meglio è la Sambenedettese, che vanta una vittoria e un pareggio sul Bra, un successo e una sconfitta contro Perugia (2-2 il computo totale dei gol) e Torres (3-2 i gol in favore dei marchigiani). I rossoblù di Greco però giocheranno a Perugia il 20 marzo e se faranno il colpaccio guadagneranno scontri diretti favorevoli, dato che al “Vanni Sanna” è finita 1-1.

