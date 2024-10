Torres, la trasferta è casa tua 

Sassari. La Torres vuole continuare a essere corsara: 13 punti in trasferta sui 15 a disposizione. Questa volta la battaglia (oggi alle 15) è in Veneto, lungo il fiume Adige, contro il Legnago Salus che, dopo le sei sconfitte di fila nelle prime sei giornate, si è trasformata in pericolosa corvetta. È bastato cambiare il comandante: il tecnico Contini ha ottenuto due vittorie contro Pineto e Milan Futuro nelle ultime quattro partite. Il pronostico dunque è meno scontato di quello che suggerirebbe la classifica. Da capire quale sarà l’atteggiamento degli avversari: se di sfida aperta o di chiusura, con l’attacco affidato quasi esclusivamente alle ripartenze. Quando si gioca a calcio e la si mette sul piano tecnico i rossoblù del tecnico Greco riescono a stare alla pari con chiunque, meno in gare dove l’aspetto atletico e agonistico è predominante.

L’avversaria

I moduli quasi speculari (3-4-3 per la Torres, 3-4-2-1 per i padroni di casa) suggeriscono che saranno determinanti i duelli sulle corsie esterne. «Noi di esterni ne abbiamo quattro, con Zambataro che sa giocare a destra e a sinistra», ha ricordato Greco. Il Legnago ha il ventiduenne Muteba a destra, mentre a sinistra c’è di solito Ruggeri che però è squalificato, quindi almeno in teoria la squadra sassarese è favorita. I giocatori esperti sono quasi tutti in difesa: Zanandrea (nel taccuino estivo della Torres), il corazziere austriaco Martic (può anche giocare a centrocampo) e il capitano Pelagatti, con trascorsi in Serie B. Diversi gli stranieri a centrocampo: il nigeriano-irlandese Ibrahim, l’ivoriano Diaby e lo sloveno Demirovic, utilizzabile anche da trequartista. Infine in attacco c’è un sassarese, Francesco Bombagi, ex Mantova, che ha fatto la B con Pisa, Reggina e Ternana. Il migliore realizzatore è finora Svidercoschi con 3 reti.

Scelte

Resta da capire se il l’allenatore sassarese confermerà l’undici di partenza utilizzato contro la Ternana. La situazione è praticamente la stessa, con il difensore Antonelli indisponibile e l’attaccante Scotto in dubbio (entrambi sono alle prese con infortuni). Il terzetto difensivo resterà inalterato, col centrale Coccolo affiancato dai braccetti Fabriani e Dametto, ma potrebbe essere arrivato il momento del “debutto” di Idda. Colonna della retroguardia nella stagione passata, Idda è finora rimasto fermo a causa di un problema fisico che si pensava necessitasse dell’operazione, invece si è preferita la via conservativa. Sulle fasce Zambataro e Liviero appaiono più in forma, ma preme per rientrare Zecca che sulla corsia destra può dare tanto coi suoi affondi e conseguenti cross. In mezzo Giorico e Mastinu garantiscono elevata qualità.In attacco Diakite è favorito nel ballottaggio con Nanni, mentre Varela e Fischnaller saranno confermati anche se potrebbe essere la gara per rivedere almeno nella ripresa Goglino.

La formazione

Torres (3-4-3) : Zaccagno; Fabriani, Coccolo, Dametto; Zambataro, Giorico, Mastinu, Liviero (Guiebre); Varela, Diakite, Fischnaller. Allenatore Greco.

