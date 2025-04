torres la testa è altrove 

Lucchese 3

Torres 2

Lucchese (3-5-2) : Melgrati; Gucher, Benedetti, Rizzo; Gemignani, Welbeck (38’ st Cartano), Visconti, Saporiti (21’ st Fedato), Antoni; Selvini (30’ st Badje), Magnaghi (21’ st Galli). In panchina Coletta, Allegrucci, Da Silva, Macchi, Gasbarro, Tumbarello, Salomaa, Moschella, Gheza. Allenatore Gorgone.

Torres (3-4-3) : Petriccione; Idda, Fabriani, Mercadante; Zambataro, Masala, Casini (41’ st Fois), Liviero (35’ st Guiebre); Fischnaller (20’ st Varela), Diakite (35’ st Nanni), Zamparo (20’ st Carboni). In panchina Zaccagno, Dametto, Brentan, Frau, Scotto, Mastinu, Giorico. Allenatore Greco.

Arbitro : Rispoli di Locri.

Reti : pt 10’ Servini, 25’ e 27’ Fischnaller, 40’ Saporiti; st 13’ Saporiti.

Note : ammoniti Mercadante. Recupero 5’ st.

Lucca. È una Torres inedita quella che ha perso 3-2 sul campo della più motivata Lucchese. Formazione rivoluzionata, con dieci undicesimi diversi rispetto a quelli schierati inizialmente contro il Carpi. Il terzo posto in cassaforte ha tolto quella rabbia agonistica mostrata dai padroni di casa alla ricerca della vittoria per provare a evitare i playout salvezza. Senza successo.

La doppietta di Fischnaller non è bastata per sconfiggere una Lucchese che ha risposto a sua volta con la doppietta di Saporiti, trequartista-esterno che a Sassari due stagioni fa in un girone di ritorno complicato aveva comunque mostrato qualche lampo interessante e segnato 3 reti.

Non ha convinto troppo la fase difensiva della squadra allenata da Greco, col quartetto tutto diverso a centrocampo e una difesa ancora orfana del centrale Antonelli. Di positivo, oltre alle confermate capacità realizzative di Fischnaller (su due cross di Liviero), anche il rientro del trequartista Carboni dopo due mesi (si vede che è arrugginito) e lo scampolo di gara del giovanissimo Fois che nel finale ha provato una girata al volo di sinistro con traiettoria troppo larga.

La cronaca

Al 2’ Zamparo spreca l’assist di Fischnaller perché anziché tirare cerca il passaggio. Al 10’ il tiro di Selvini è più preciso che potente ma basta per sbloccare il match. Pareggia la Torres al 25’: traversone da sinistra di Liviero e Fischnaller svetta di testa tra i compagni Diakite e Zamparo, Stessi protagonisti per il raddoppio al 27’: cross di Liviero e Fischnaller al volo la piazza sull’angolo opposto. La Lucchese pareggia al 40’ con l’ex Saporiti. Si chiude con un assist di Fischnaller per Zamparo che spreca ancora.

Nella ripresa Saporiti triangola con Selvini e firma il 3-2. Al 63’ Petriccione in affanno sulla conclusione di Gucher. All’82’ un difensore respinge col corpo il tiro di Zambataro. Nel finale si fa vedere Fois.

