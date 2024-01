Torres, la spinta dei cinquemila 

Sassari. Un sold out raggiunto in una giornata, cinquemila tifosi al “Vanni Sanna” a fare da cornice al derby e alla storica diretta su Rai Due (ore 16). La Torres e Sassari pronte a confermare la credibilità acquistata dalla dirigenza e dalla squadra, vice capolista del girone B (ieri notte il Cesena ha stravinto col Pontedera). La sfida all’Olbia acquista ulteriori motivi di interesse.

Il presidente Stefano Udassi ha dichiarato: «Il tutto esaurito è la testimonianza che la città ci è vicina, in tutte le sue componenti. Ancora di più se rapportata alla diretta televisiva, che non solo non ha frenato l’entusiasmo e non ha tenuto a casa i tifosi, ma regalerà al nostro club una vetrina di livello nazionale in chiaro e a Sassari un meritato momento di racconto. Ci siamo, in tutti i sensi».

Precedenti

Ribaltati i risultati negativi dell’anno scorso, i rossoblù di Alfonso Greco hanno vinto tra le mura amiche in Coppa Italia per 1-0 con rete di Sanat e al “Nespoli” per 3-0 all’andata in campionato con doppietta del capitano Scotto e gol di Liviero.

Il primo derby in assoluto risale a un secolo fa: amichevole nel 1924 all’Acquedotto (ribattezzato decenni dopo Vanni Sanna) e vittoria 2-0 della Torres con gol di Frank e Forteleoni contro quella che allora si chiamava Terranova e aveva la maglia granata. La prima partita in un campionato nazionale è del 1953/54 in quella che si chiamava IV serie: 2-2 a Olbia e 1-0 a Sassari per i rossoblù grazie al gol di Umberto Serradimigni. Infine il primo derby in serie C è del 1968/69, colpaccio Torres per 2-1 all’andata e pareggio a Sassari per 1-1.

La squadra

La parola d’ordine è rialzare la testa dopo la sconfitta di Rimini. Con la consapevolezza che il 3-0 di Olbia non fa testo e si prospetta un derby assai duro perché l’Olbia è affamata di punti salvezza. In settimana qualche acciacco per Mastinu, l’ex di turno, che con la maglia dell’Olbia ha anche fatto gol alla Torres. Qualora non recuperi la scelta è tra Cester e Lora, a meno che non venga ripescato dal fondo della panchina Kujabi, titolare all’andata. Per il resto tutto confermato, con Diakité (titolare all’andata) che partirà dalla panchina come Zambataro, l’unico volto nuovo - finora - dell’organico. Loro due più la punta Goglino sono gli uomini che più possono influire come cambi, per caratteristiche tecniche e fisiche.

La formazione

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico, Mastinu (Cester), Liviero; Scotto, Ruocco; Fischnaller. Allenatore Greco.

RIPRODUZIONE RISERVATA