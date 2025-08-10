Torres, la rivoluzione richiede tempo 

Sassari. «È un progetto sicuramente diverso dagli altri anni. Quindi serve mettere qualcosa in più per andare a sopperire a ciò che è cambiato». Il tecnico Michele Pazienza fotografa la Torres 2025/26. Non è più una squadra da pronti e via come quella delle ultime due stagioni, con una rosa collaudata capace, grazie all’esperienza e alla tecnica di giocatori come Fischnaller, di fare risultato anche in gare non giocate benissimo. Al contrario, è una squadra che ha come obiettivo una crescita costante, dei singoli e del collettivo, che deve portarla a giocare un bel finale di stagione e a migliorare ancora nel campionato successivo. Non a caso i contratti pluriennali sono stati fatti ai giovani o comunque agli Under 26, a quei giocatori che hanno margini di evoluzione.

Proprio per questo bisogna saper aspettare senza isterismi anche in caso di una partenza non semplice. Mai come questa volta il cavallo va giudicato nella dirittura finale, dove i sassaresi delle ultime due stagioni dopo avvii brillanti sono arrivati al traguardo sempre con gambe e testa pesanti.

Cosa non va

L’atteggiamento deve essere diverso e lo ha sottolineato mister Pazienza dopo la sconfitta in amichevole a Budoni: «Loro hanno messo quella cattiveria e determinazione che dovremmo mettere noi perché funzioni il sistema di gioco. Evidentemente non ci ho battuto abbastanza coi ragazzi».

La difesa ancora non convince, nonostante sia un reparto che ha comunque tenuto quattro giocatori: Antonelli, Idda, Mercadante e Fabriani. Va detto che finora l’allenatore non ha insistito su un terzetto collaudato ma ha fatto esperimenti. Parlare di difesa significa anche parlare di fase difensiva e quindi l’aggressività a centrocampo è fondamentale, così come il tenere in apprensione l’avversario con la pericolosità offensiva. L’attacco però è ancora a due, massimo tre cilindri. Pazienza ha spiegato: «Il minutaggio che Musso e Di Stefano hanno nelle gambe non va oltre i trenta minuti, per quello ho deciso di mandarli in campo nella seconda metà della ripresa».

Cosa promette bene

Diakite, se riuscisse a non fermarsi per acciacchi vari come accaduto invece nelle ultime due stagioni, potrà essere importante: si parla di un attaccante che ha una media gol altissima rispetto al minutaggio. L’anno scorso ha siglato 7 reti pur giocando appena metà delle partite.

Il nuovo acquisto Di Stefano è andato a segno, mentre col latte Dolce era piaciuto Lunghi. Il trequartista Carboni è motivatissimo e obiettivamente insieme a Mastinu ha i piedi migliori della squadra.

Potrebbe essere la stagione della rinascita dell’esterno Zambataro, rimasto in ombra nel campionato scorso. Occhio poi a Nunziatini, giocatore che ha forza fisica e buon dinamismo.

