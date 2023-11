Torres, la prima volta fa male 

Virtus Entella 2

Torres 0

Virtus Entella (3-4-1-2) : De Lucia; Manzi, Kontek, Bonini; Tommaselli, Di Mario, Petermann (32’ st Mosti), Corbari; Meazzi (24’ st Lipani); Zamparo (30’ st Faggioli), Santini (24’ st Disanto). In panchina Paroni, Sialuys, Muller, Clemenza, Zappella, Valori, Sakidi, Realfi, Banfi. Allenatore Gallo.

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Siniega, Antonelli, Dametto; Masala (13’ st Sanat), Lora (13’ st Cester), Giorico, Pelamatti (1’ st Kujabi, 37’ st Goglino); Ruocco; Diakité (33’ st Menabò), Fischnaller. In panchina Garau, Petriccione, Pinna, Nunziatini, Mandrelli, Fabriani, Verduci. Allenatore Greco.

Arbitro : Turrini di Firenze.

Reti : pt 5’ Bonini; st 30’ Siniega (a).

Note : ammoniti Corbari, Santini, Ruocco, Lora, Kujabi, Cester, Recupero 4’ st.

Chiavari. La Virtus Entella si conferma bestia nera della Torres e i rossoblù perdono l’imbattibilità dopo 11 giornate. La formazione di casa batte meritatamente la capolista per 2-0. La squadra sassarese accusa le cinque assenze, ma soprattutto senza gli esterni Zecca e Liviero non vola più, come dimostrano i magri risultati delle ultime gare. È sembrata una Torres più simile a quella della stagione scorsa che alla ottima formazione ammirata finora. Può starci una prova modesta, perché il tecnico Greco ha dovuto fare ancora a meno anche del difensore Idda, del trequartista Mastinu e dell’attaccante e capitano Scotto, l’unico assente per squalifica. Troppi cinque titolari di quello spessore per affrontare una Virtus Entella che, nonostante la brutta partenza, ha ambizioni d’alta classifica.

La cronaca

Come nel primo tempo contro la Spal, i rossoblù hanno patito la rapidità degli avversari sulle fasce. Dopo 5’ la Virtus Entella sblocca il match: sugli sviluppi di una punizione, traversone da destra, Zaccagno sceglie male il tempo dell’uscita e in mischia Bonini ha il riflesso migliore. I liguri imperversano e vanno vicini al raddoppio due volte con Petermann (grandi parate di Zaccagno) e con Tommasselli, che per due volte non inquadra la porta. Fischnaller e Ruocco ci provano al 22’ ma la difesa sventa sulla linea e allontana. Il portiere respinge dopo la mezzora il tiro di Ruocco. Nella ripresa al 75’ Di Santo ruba palla a Giorico probabilmente con fallo, va dentro e tira, respinge Zaccagno e Siniega colpisce male la palla facendo autogol. Finisce lì.

