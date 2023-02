«Torres, la partita oggi vale doppio»  

Sassari. Serenamente determinata. Così descrive il tecnico Stefano Sottili la Torres alla vigilia del derby odierno. «Dal punto di vista emotivo non c’è bisogno di lavorarci, anzi, bisogna stemperare perché se ci pensi troppo già dall’inizio della settimana arrivi bollito. Sappiamo che è una gara doppiamente importante, per il prestigio e la classifica, ma ho visto i ragazzi allenarsi bene, con serenità, pur nella consapevolezza di una partita che a questo punto della stagione vale doppio». Il mister sa cosa aspettarsi dal derby: «Rispetto alla partita contro l’Alessandria avremo un’avversaria con più qualità. Sarà poi un match più vibrante dal punto di vista agonistico».

Le scelte sono obbligate o quasi in difesa, un po’ meno a centrocampo. Ancora infortunati i terzini Heinz e Lombardo, il centrocampista Teyou («ha avuto una ricaduta, purtroppo») e le punte Ruocco e Scotto. Inoltre va aggiunta l’assenza dell’esterno Liviero, che sconta il secondo dei quattro turni di squalifica. «L’unica novità è che Lisai ha fatto l’intera settimana di allenamento con la squadra. D’altra parte Saporiti ha fatto prestazioni in crescendo, quindi deciderò dopo la seduta di rifinitura se partire con lui o Lisai».

A Olbia ci saranno diversi tifosi sassaresi ma non gli ultras della Nuova Guardia, che non seguiranno la trasferta in contestazione verso gli ultimi Daspo (15, lunghi dai 2 agli 8 anni). «Ci dispiace, la loro assenza ci penalizza. Avranno avuto i loro motivi per la decisione. Comunque i nostri tifosi non sono solo quelli della curva ma di tutti i settori dello stadio».

La formazione

Torres (4-3-1-2) : Salvato; Fabriani, Antonelli, Dametto, Girgi; Lora, Urso, Masala; Saporiti; Diakite, Scappini.