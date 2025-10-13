Torres, la cura sono i gol 

Sassari. Ritrovato il gioco, ora la Torres deve sbloccarsi in zona gol. Tre partite senza segnare. Appena 5 reti in nove giornate. Peggior attacco del campionato dopo quello del Livorno, fermo a 4. Le otto occasioni create contro la Vis Pesaro (quasi tutte nel secondo tempo) non hanno portato alla meritata vittoria. Tolta qualche prodezza del portiere, Di Stefano e Lunghi hanno fallito davanti alla porta. «Questione di centimetri», ha detto il tecnico Pazienza. Già, ma è solo un caso o ci sono limiti tecnici o mentali?

Finora il reparto offensivo ha potuto contare solo su Musso (3 gol, più uno in Coppa Italia) e Diakite, a segno una volta. Ancora a secco Di Stefano, Starita e Bonin. C’è poi Lunghi, la mezzala che più ha tirato e ha pure segnato, ma in Coppa Italia. L’unico altro giocatore andato a bersaglio è l’esterno destro Zecca e la sua rete è l’unica che ha fruttato la vittoria: 1-0 sul Pontedera. Comunque la si giri, senza gol non si vince e senza vittorie non si può abbandonare la zona playout.

Rientri auspicabili

Il capitano Mastinu ha ripreso la settimana scorsa ad allenarsi col gruppo, il centrocampista Giorico lo farà oggi. Per esperienza e personalità sono elementi preziosi, soprattutto Mastinu che ha la qualità per quelle tre-quattro giocate che possono risultare decisive a prescindere da come sta giocando la squadra. Si spera poi che gli arbitri smettano di ignorare i falli da rigore commessi dalle avversarie.

Hai voglia a dire che gli errori si compensano, ma a oggi mancano almeno due penalty, col Bra e la Vis Pesaro. Bastava un solo gol per essere a quota 7, fuori dai playout, e avere più serenità, utile per far crescere il gruppo.

