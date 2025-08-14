Torres, la coperta è corta 

È ancora una Torres da lavori in corso e con molte modifiche quella che domani alle 21 ospiterà il Livorno al “Vanni Sanna” nel primo turno di Coppa Italia. La partenza per la Ternana dell'esterno Zambataro allunga a 10 nomi la lista dei giocatori andati via. Oltretutto è difficile un recupero del regista-trequartista Mastinu e non ci sarà neppure il centravanti Diakité perché squalificato dal giudice sportivo per 4 turni dopo l'espulsione nella gara persa contro il Milan Futuro. In altre parole: sarà un attacco tutto nuovo quello schierato contro il Livorno, con Musso, Lunghi e Bonin a contendersi due maglie, mentre sulla trequarti dovrebbe recuperare Carboni, altrimenti il tecnico Pazienza potrebbe anche optare per un 3-5-2 aggiungendo un centrocampista. Se si pensa poi che non c'è più Zambataro e sulle corsie esterne è rimasto solo Zecca, si capisce quanto profondo sia il cambiamento nell'organico. Ingiustificati quindi i mugugni di quella parte della tifoseria che vorrebbe una Torres già pronta e da prime posizioni come nelle ultime due stagioni.

Questa è una squadra da costruire sul doppio binario individualità-collettivo e il tecnico Michele Pazienza lo ha sottolineato: «Il percorso di crescita continua, dobbiamo valorizzare i giovani che intanto stanno capendo le richieste fatte da me e dal mio staff. Ci vuole tempo e modo per farli crescere». La partenza di Zambataro lascia comunque scoperta una casella sugli esterni, che va riempita, a meno che non si voglia attendere - prendendosi qualche rischio- l'esplosione di un giovane tra Iovieno («è già brillante data la sua struttura fisica»), Lattanzio e Nunziatini. Intanto la società ha fissato per mercoledì la presentazione della squadra, che sarà fatta in piazza Tola alle 20. E chissà che per quella data non ci sia qualche volto nuovo.

L'avversaria

Curiosamente anche il neopromosso Livorno ha cambiato allenatore: al posto di Paolo Indiani è arrivato Alessandro Formisano, ex Pianese che a inizio estate era tra i candidati alla panchina sassarese. In difesa c'è un ex rossoblù che ha avuto poca fortuna, Siniega. Il roster è un mix tra veterani e giovani, adeguatamente rinforzato per sostenere l'urto della Terza Serie. Peraltro i toscani sono stati inseriti proprio nel girone B della Torres. Probabile uno schieramento simile a quello rossoblù con difesa a tre.

