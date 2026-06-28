Torres, la certezza è Greco 

Il campionato 2026/27 potrebbe presentare meno disparità economiche. E questo avvantaggia la Torres che non ha certo il budget faraonico di alcuni club, capaci di spendere 6-8 milioni di euro per la rosa dei giocatori. Entra in vigore il salary cap: le società non potranno più spendere liberamente per gli stipendi dei calciatori, ma dovranno rispettare un limite preciso. Il monte ingaggi complessivo non potrà superare il 50% del valore della produzione, cioè dei ricavi del club.

Una misura che punta a mettere ordine nei bilanci e a evitare situazioni di squilibrio finanziario, sempre più frequenti negli ultimi anni, come dimostrato anche nel Girone B dei rossoblù con l’esclusione del Rimini dopo qualche mese e la messa in liquidazione della Ternana a fine torneo.

Stipendi calmierati

Il regolamento introduce anche un tetto agli stipendi individuali: ogni calciatore non potrà percepire più di 9.500 euro netti mensili di parte fissa, con un massimo di 13.500 euro considerando anche la componente variabile. Il nuovo sistema riguarda tutte le componenti della retribuzione: stipendi, premi e presino diritti d’immagine e benefit. Restano esclusi solo alcuni bonus legati a risultati sportivi, come promozioni o obiettivi individuali specifici.

Il sistema prevede un controllo costante: il monitoraggio sarà effettuato mese per mese, ma con tre momenti chiave durante la stagione – a novembre, marzo e maggio – in cui la Lega Pro procederà alle verifiche ufficiali e all’eventuale applicazione delle sanzioni.

Mercato

Dopo la cessione definitiva al Crotone della punta Antonino Musso, potrebbe esserci un’altra partenza: l’esterno Eyob Zambataro piace al Perugia e alla Folgore Caratese. Certo è che se Musso era stato già sostituito dalla punta Daniele Sorrentino, l’eventuale partenza di Zambataro lascerebbe una lacuna sulla fascia, tanto più che proprio il suo reintegro dopo tre mesi è stata una delle chiavi per ridare brio alla Torres affidata nuovamente al tecnico Greco.

In settimana la società sassarese ha ufficializzato Giacomo Demartis come nuovo allenatore della Primavera, dopo il divorzio da Marco Sanna. Per Demartis, che ha guidato Ghilarza e Ossese, un ritorno in rossoblù dove da giocatore è stato protagonista per ben 110 gare nelle quali ha prodotto 20 gol e 22 assist.

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