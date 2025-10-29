Torres, la caduta non si ferma 

Arezzo 2

Torres 0

Arezzo (4-3-3) : Trombini, Tito, Eklu (15’ st Chierico), Varela, Meli (1’ st Ferrara), Chiosa, Arena, Perrotta (26’ st De Col), Dell’Aquila, Iaccarino (15’ st Guccione), Ravasio (36’ st Concetti). In panchina Galli, Venturi, Pattarello, Gilli, Tavernelli, Righetti, Cianci, Ferrara. Allenatore Bucchi.

Torres (4-4-1-1) : Zaccagno; Scheffer (28’ pt Lattanzio), Biagetti, Idda (1’ st Mercadante), Nunziatini; Bonin, Brentan, Masala, Zambataro (27’ st Dumani); Lunghi (15’ st Musso); Starita (27’ st Mastinu). In panchina Petriccione, Marano, Sala, Carboni, Giorico, Fabriani, Frau. Allenatore Pazienza.

Arbitro : Bozzetto di Bergamo.

Reti : pt 26’ Dell’Aquila; st 32’ Ravasio.

Note : ammoniti Biagetti, Eklu, Nunziatini. Recupero 2’ pt-4’ st. Spettatori 1.168 (13 ospiti).

Arezzo. La Torres resta nel tunnel della crisi. A parità di formazioni rimaneggiate (tanti giocatori della panchina schierati titolari da entrambe), l’Arezzo dimostra perché è capolista del campionato e si impone all’inglese: 2-0 con un gol per tempo.

Più che l’eliminazione dalla Coppa Italia (nei sedicesimi di finale) preoccupa la mancanza di reazione del gruppo allenato da Pazienza, che ormai non vince da due mesi e non segna da sei partite. Non certo la prestazione migliore, se questa era la partita dalla quale attingere almeno fiducia per lo scontro delicato col Carpi di domenica in campionato.

La formazione

In previsione del match fra tre giorni contro il Carpi, il tecnico Pazienza lascia a riposo diversi titolari della gara giocata a Guidonia, che si sommano agli assenti Diakite (squalificato) e Zecca (out due mesi per un infortunio muscolare alla coscia destra). Confermata la difesa a quattro col reinserimento di Biagetti, Scheffer e Nunziatini, mentre per Zambataro, schierato a sinistra a centrocampo, è la prima gara da titolare. Come esterno destro ritorna Bonin, che aveva fatto la seconda punta con Musso proprio in Coppa Italia.

La cronaca

La Torres combina pochino, se si esclude una fiammata di Lunghi con un tiro-cross. I padroni di casa passano al 26’: l’ex rossoblù Varela (attivissimo) serve Ravasio che tira, respinge Zaccagno ma Dell’Aquila di testa corregge in gol. Poi Varela e Meli sfiorano il raddoppio, con i rossoblù che non reagiscono.

Il 2-0 arriva in un secondo tempo in cui la squadra sassarese combina pochissimo: cross di De Col e Ravasio mette al sicuro il passaggio agli ottavi.

RIPRODUZIONE RISERVATA