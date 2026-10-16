Torres in trasferta a Reggio Emilia all’assalto del podio 

L’anticipo odierno al Mapei Stadium di Reggio Emilia (calcio d’inizio alle 14.30) è un confronto tra due squadre che “vedono” il podio della Serie C, visto che la terza forza del campionato, il Grosseto, è a portata di vittoria. È anche la sfida tra i due migliori bomber del girone: da una parte il croato Leon Sipos, con 7 reti, dall’altra Lorenzo Di Stefano, con 6. Tutti su azione.

Lo stato di forma della Torres è superiore: sei risultati utili consecutivi. La Reggiana invece è reduce da due sconfitte di fila (contro Perugia e Spezia) che potevano essere anche tre, se nel turno precedente non fosse stata interrotta per nubifragio la partita che vedeva il Pineto avanti 2-0 al 70’. Peccato che la squadra sassarese arrivi all’appuntamento ancora una volta con l’organico ristretto dalle assenze. Se sino a due settimane fa erano contati i difensori, ora che sono rientrati Scaringi e Zanandrea (ma non Nunziatini) è il reparto avanzato a essere dimezzato. Il capitano Scotto ne avrà per tre settimane dopo l’infortunio a una spalla conseguentemente alla caduta per lo “sgambetto malizioso” di un avversario dell’Atalanta Under 23. Il centrocampista-trequartista Pennington è fermo dopo l’operazione a un menisco. La punta Sorrentino è out da due mesi.

Poche scelte

A conti fatti i giocatori di ruolo sono solo tre: Bunino, che giocherà come centravanti, Di Stefano a fare la seconda punta e in appoggio sulla trequarti sarà probabilmente ancora Masala a sacrificarsi in un ruolo che non è il suo, salvo venga data una chance a Carboni, che è trequartista vero.

Per centrocampo e difesa invece nessun problema. Sulla fascia sinistra Corsinelli dovrebbe essere preferito ancora a Liviero. Dietro è difficile capire se Scaringi sia pronto per fare il titolare e possa scalzare uno tra Berto e Kebbeh.

L’avversaria

Appena 3 reti subite in casa. La curiosità è che finora ha segnato entro il 65’, dimostrando grande pericolosità nei minuti iniziali dei due tempi. Tranne che col Latina ha sempre preso gol. Partita fortissimo (14 punti in sette giornate) ha perso le ultime due gare col minimo scarto, contro Perugia e Spezia. Stava perdendo anche col Pineto (2-0) e quindi è probabile attendersi una Reggiana motivatissima.

L’esperto tecnico Tesser, ex Cagliari, schiera la squadra con la difesa a quattro e tre centrocampisti. Le uniche variazioni riguardano i giocatori avanzati: in genere un trequartista (Portanova ha 4 reti) dietro due punte, ma anche tre punte in linea.

Formazione Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Kebbeh, Antonelli, Berto (Scaringi); Zecca, Brentan, Mastinu, Corsinelli; Masala (Carboni), Di Stefano; Bunino.

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