Torres in estasi, il derby è rossoblù 

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca (37’ st Fabriani), Giorico, Mastinu (20’ st Cester), Zambataro; Scotto (35’ st Goglino), Ruocco (37’ st Diakite); Fishnaller. In panchina Garau, Pinna, Liviero, Masala, Lora, Nunziatini, Verduci, Sanat, Menabò, Siniega. Allenatore A. Greco.

Olbia (3-5-2) : Rinaldi; Bellodi (1’ st Palomba), Motolese, Mordini (30’ st Contini); Zallu, Dessena (40’ st Gennari), Schiavone, Biancu, Montebugnoli; Ragatzu, Nanni (10’ st Bianchimano). In panchina Van der Want, La Rosa, Incerti, Zanchetta, Scaringi, Gennari, Scapin. Allenatore L. Greco.

Arbitro : Frascaro di Firenze.

Rete : primo tempo 20’ Fischnaller.

Note: ammoniti Ragatzu, Montebugnoli, Schiavone, Fischnaller, Zecca, Palomba; recupero 1’pt-4’ st. Spettatori 4.700 circa.

Sassari. Tre su tre. La Torres fa suo il terzo derby della stagione dopo quello di Coppa Italia (1-0) e dell’andata in campionato, però non straripa come al “Nespoli” dove ha vinto 3-0. Per battere un’Olbia che non segna da due mesi e non vince da ottobre basta una buona mezzora e il gol del solito Fischnaller. Poi la squadra sassarese abbassa il ritmo e obiettivamente costruisce pochissimo, pur mantenendo alta la determinazione. D’altronde non rischia praticamente quasi mai. Neppure nel secondo tempo, quando i bianchi sono più intraprendenti. L’inseguimento della capolista Cesena continua, ma occorrerà ritrovare la brillantezza dell’andata per provare a raggiungere la corazzata del girone B, ora a +3. L’Olbia invece ha un bisogno disperato di fare gol per ritrovare un po’ di autostima, altrimenti evitare i playout diventerà molto problematico.

Primo tempo

La Torres fa fuoco e fiamme nella prima mezzora. Scotto va al tiro al 6’ (fuori) e al 15’ (respinge Rinaldi). La Torres insiste e in un’azione reiterata al 20’ Zecca dal fondo sulla destra rimette in mezzo e Fischnaller di testa infila per il vantaggio. I rossoblù di casa sprecano il raddoppio intorno al 30’: il portiere dei galluresi esce col piede fuori area sullo scatto di Fischnaller, riprende Mastinu che ha il tempo di controllare ma calcia debole e centrale dove è appostato Motolese che respinge. Le uniche due occasioni create dai galluresi nascono da una palla persa banalmente dai rossoblù: all’11’ Biancu trova il corridoio centrale ma il tiro è fuori di un metro, mentre al 31’ Nanni non inquadra la porta.

Secondo tempo

Come già nel match contro la Recanatese, il vantaggio toglie mordente alla Torres che abbassa il proprio baricentro e concede iniziativa e campo all’Olbia. Non che i rischi aumentino. Anzi, se si esclude la conclusione del neo acquisto Bianchimano al termine di un’azione piuttosto confusa gli ospiti combinano poco. La gara diventa noiosetta, anche se il risultato resta in bilico proprio perché il vantaggio è minimo.

La squadra sassarese fatica a costruire occasioni con la qualità vista nella prima frazione, ma ha la palla migliore della ripresa in un contropiede aperto dal neo entrato Fabriani che all’86’ taglia da destra a sinistra per Fischnaller che in area colpisce la sfera spedendola però altissima e “bruciandosi” la possibilità di mettere a segno la terza doppietta stagionale.

