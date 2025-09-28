torres in coda e involuta: è allarme 

Sassari. Terz’ultima. E quel che è più preoccupante: senza grandi prospettive di crescita. Dopo sette turni di campionato e uno di Coppa Italia la classifica piange: solo 5 punti con una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte. La Torres non decolla. Con 2 punti in più (che avrebbero meritato) i rossoblù sarebbero fuori dalla zona playout e avrebbero quella serenità che ora manca. Resterebbe però comunque l’impressione di una squadra che non si evolve.

Nonostante il promettente avvio: vittoria per 2-1 contro il Livorno per la Coppa Italia e successo, sempre casalingo, contro il Pontedera per 1-0 nella prima di campionato. Autori dei gol: Lunghi, Musso e Zecca. Dopo di che, quattro sconfitte e due pareggi con appena 4 reti segnate. Quello sassarese è uno degli attacchi più sterili del campionato. Più in generale le prestazioni sono state altalenanti, senza mai dare l’impressione di solidità e continuità. Cosa manca? Tentiamo un’analisi.

Mastinu e il modulo

Non v’è dubbio che l’assenza del trequartista Mastinu tolga alla squadra qualità e personalità nella costruzione della manovra. D’altro canto giocando con la difesa a tre e un solo uomo per fascia occorrerebbe avere più esterni di ruolo. Nella stagione scorsa erano quattro, due per corsia: Zecca, Guiebre, Zambataro e Liviero.

Quest’anno è rimasto Zecca (opaco nelle ultime prove) e Nunziatini che non se la cava male. Lattanzio si è infortunato subito, Scheffer ha giocato pochissimo perché subito frenato da un infortunio, Dumani ha fatto una discreta gara contro l’Ascoli. Ci sarebbe Zambataro che però come ha spiegato il tecnico Pazienza non è ancora in condizione. Invece Liviero è fuori squadra in attesa di sistemazione. Il dubbio è che manchi almeno un esterno a tutta fascia come era Guiebre per poter avere la continua spinta sulle corsie laterali.

Trascurati

Nell’ampio turnover utilizzato finora da mister Pazienza ci sono tre giocatori che non sarebbe stato male vedere di più in campo. Il difensore Biagetti ha fatto solo una presenza da titolare (il primo tempo contro la Juventus Next Gen) e una da subentrato.

Contro l’Ascoli dopo il forfait di Mercadante nel riscaldamento ci si aspettava il suo ingresso, magari spostando Fabriani a sinistra, e invece ha giocato Nunziatini («soluzione provata in allenamento ed è mancino», ha detto Pazienza), espulso dopo 12’ per un intervento in ritardo da ultimo uomo.

Bonin e Carboni

L’attaccante Bonin, 19 anni, aveva iniziato come titolare al fianco di Musso ma dopo tre gare è stato accantonato. Eppure come dinamismo e forza fisica è piaciuto molto più di Starita, 29 anni, finora abbastanza deludente nelle cinque apparizioni, anche se una sola da titolare. Sul trequartista Carboni il tecnico rossoblù è stato chiaro: «Deve mettere forza fisica per poter sfruttare meglio le sue caratteristiche da rifinitore». Vero se si pensa a lui come mezzala, ma se giocasse da trequartista forse potrebbe già portare un buon contributo in attacco, dove è proprio l’ultimo passaggio che difetta alla manovra.

RIPRODUZIONE RISERVATA