Torres in campo per provare la fuga 

Sassari. «Le favorite sono altre squadre, ma noi possiamo dire la nostra facendo un buon calcio e continuando a crescere». Manuel Fischnaller ha l’esperienza di 14 stagioni con 112 gol sulle spalle per inquadrare senza ansia da prestazione il big match odierno contro la Carrarese, che come i rossoblù è a punteggio pieno dopo tre giornate. Si gioca al “Vanni Sanna” alle 18,30. Chi vince resta capolista solitaria. È soltanto la quarta giornata ma la Torres guarda a questa gara come a una verifica di quanto fatto grazie a un’inattesa partenza sprint. Se contro Recanatese e Rimini l’intensità e la concentrazione sono state incostanti, contro l’Olbia la prestazione è stata di spessore in tutti e due i tempi.

L’avversaria

Occorrerà una prova solida e continua anche contro la Carrarese, formazione che, seppur non tra le favorite per la vittoria del campionato come Perugia, Virtus Entella, Cesena e Spal, è sicuramente da seconda fascia. Tra quelle che puntano alle posizioni dal quarto (come l’anno scorso) all’ottavo posto. La squadra allenata da Alessandro Dal Canto, ex difensore di Juventus e Venezia, ha battuto nettamente la Fermana 3-0, ha fatto il colpaccio ad Arezzo per 3-1 ed è stata fortunata a Pesaro dove ha vinto solo grazie a un’autorete nella ripresa. Due gol per l’ex di Cagliari e Olbia Capello, finora l’attaccante più prolifico. La difesa è a tre come quella torresina. A centrocampo non c’è Bozhanaj, autore del gol nel pareggio per 1-1 della stagione passata. Occhio all’argentino Schiavi e agli esterni Belloni e Cicconi.

Turnover

Possibile qualche modifica rispetto all’undici di partenza schierato a Olbia. Si candidano il difensore Fabriani, il centrocampista offensivo Mastinu, l’esterno sinistro Pelamatti (un ex) e l’attaccante Ruocco. Il tecnico Greco ha diverse opzioni e la possibilità di modificare la formazione in corsa a seconda delle esigenze. Visto che la Carrarese gioca col centrocampo a cinque sarà fondamentale miscelare bene la composizione degli uomini in mediana per non andare in inferiorità numerica. Ecco perché sembra più probabile un utilizzo di Mastinu nel triangolo offensivo che non a centrocampo.

La formazione

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca (Liviero), Giorico, Kujabi, Liviero (Pelematti); Mastinu, Scotto; Fishnaller (Diakite).

RIPRODUZIONE RISERVATA