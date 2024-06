Torres in campo, esordio il 25 agosto 

Sassari. La Torres inizierà il suo terzo campionato consecutivo in serie C il 25 agosto. La Lega Pro ha diramato le date della stagione. Si gioca sino al 27 aprile con una sola pausa, domenica 29 dicembre. Tre i turni infrasettimanali, ancora da definire.

La Coppa Italia di categoria inizia l'11 agosto, ma alla squadra sassarese non interessa perché il secondo posto l’ha fatta ammettere ai preliminari della Coppa Italia maggiore che prevede uno scontro a eliminazione diretta il 3 o 4 agosto contro il Mantova. Chi supera il preliminare giocherà contro il Lecce per i trentaduesimi. Chi passa se le vedrà contro la vincente dello scontro Sassuolo-Cittadella per i sedicesimi. Invece negli ottavi entrerà la prima big, il Milan. Da segnalare che il Cagliari è dall’altra parte del tabellone.

