Torres in caduta libera 

Torres 0

Forlì 2

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Zecca (20’ st Di Stefano), Sala, Brentan, Scheffer (10’ st Dumani); Lunghi (20’ st Carboni); Starita (10’ st Musso), Diakite (37’ st Mastinu). In panchina Marano, Petriccione, Nunziatini, Biagetti, Bonin, Masala, Giorico, Idda, Lattanzio. Allenatore Pazienza.

Forlì (4-3-3) : Martelli; Manetti, Saporetti, Elia, Spinelli (15’ st Graziani); Franzolini, Menarini (25’ st Scorza), De Risio (15’ st Ripani); Macrì, Petrelli (25’ st Manuzzi), Farinelli (33’ st Saporiti). In panchina Calvani, Veliaj, Mandrelli, Valentini, Giovannini, Cavallini, Coveri, Pellizzari. Allenatore Miramari.

Arbitro : Teghille di Collegno.

Reti : pt 32’ Franzolini; st 36’ Macri.

Note : ammoniti Lunghi, Menarini, Miramari, De Risio, Sala. Spettatori 3.005 (13 ospiti).

Sassari. Non segna più. E perde ancora. Il Forlì espugna 2-0 un “Vanni Sanna” che ricopre di fischi la Torres (tranne il generosissimo Sala). La sesta sconfitta in dieci gare sembra segnare il destino del tecnico Michele Pazienza. Cinque punti e una sola vittoria, alla prima di campionato, sono un bottino insufficiente che va al di là dei valori non alti dell’organico. Nel dopo partita nessuno della Torres ha rilasciato dichiarazioni. E questo è già un segnale.

La cronaca

La Torres ha il pallino del gioco ma difetta nella mira, sia per l’ultimo passaggio sia per il tiro. Al 17’ su respinta corta da corner ci prova Sala al volo: potente ma fuori. Al 23’ punizione dal limite, Brentan gira bene ma la palla va mezzo metro alta. Al 24’ grande lancio per Zecca, il portiere esce male ma l’esterno rossoblù non aggancia come vorrebbe. Ci prova ancora Sala da fuori alla mezz’ora: il rasoterra passa vicino al palo sinistro. La Torres si distrae in difesa e viene trafitta al 32’: palla a destra a Petrelli, forse in fuorigioco, assist al centro rasoterra dove c’è Franzolin che segna. Il Forlì raddoppia al 45’ ancora con Petrelli ma l’assistente alza la bandierina.

La ripresa si apre con Zecca che insegue la palla a destra e crossa ma i compagni stanno a guardare. Poi una palla persa da Starita genera un’azione con traversone e Franzolini sottoporta manda alto. Entrano prima Dumani e Musso, poi Carboni e Di Stefano che dopo un’incursione al 68’ tira centrale: è la prima parata del portiere romagnolo. All’81’ Zaccagno regala una punizione uscendo con le mani fuori dall’area per il rinvio. Mentre Mastinu si prepara a entrare, nella punizione da destra Macrì piazza il diagonale del 2-0. All’87’ cross di Mastinu e Musso di testa sfiora la traversa. Si chiude con un assist di Carboni per Di Stefano che, da solo in area, conclude fuori.

RIPRODUZIONE RISERVATA