«Torres in B in pochi anni» 

Presidente, in Eccellenza il numero di squadre è sceso da 18 a 17 e in Promozione i gironi saranno due.

«Non è ancora deciso. Al momento abbiamo 208 squadre dall’Eccellenza alla Seconda categoria. Lavoriamo sull’ipotesi di otto gironi per la Seconda categoria mentre per la Promozione ad agosto decideremo se tornare a due gironi, come nell’era pre-Covid, o continuare come negli ultimi anni».

Un club importante, l’Arzachena, lotta per sopravvivere: si può ipotizzare un suo ingresso in Eccellenza?

«Non possiamo fare torto ad altre società. Certo una squadra storica con un trascorso incredibile sarà presa in considerazione. Ne parleremo alla direzione del Consiglio ad agosto. Quale sarà il risultato però non si può sapere».

Il calcio sardo ha problemi di sostenibilità?

«Io sono soddisfatto. Tutte le società si sono iscritte alla prima scadenza, il 21 luglio. Il secondo passaggio è il 31, ma penso non ci saranno problemi. Un risultato straordinario».

Gianni Cadoni, 61 anni, è il numero uno del calcio sardo dal 2016 ed è anche vice presidente nazionale della Lega Dilettanti. Guida un movimento che conta «50mila tesserati, mille arbitri, 7/8mila dirigenti sportivi, 4mila allenatori». Un esercito «imponente e importante che fa sport e attività sociale». Motivo che l’ha spinto a far rinascere la Terza categoria: «Alcune comunità non avevano squadra e volevamo colmare la lacuna. La risposta è stata spettacolare: un anno fa hanno partecipato 83 club, ora ci sono già 25 nuovi affiliati. Sono grandi risultati, il calcio torna veramente in ogni angolo della Sardegna. Il pallone deve rimbalzare ovunque. Così anche per il calcio a 5, femminile e paralimpico, con i numeri in aumento».

Ecco, le donne: dopo il dominio della Torres qual è la situazione?

«È una scommessa ancora da vincere. Dieci anni fa avevamo 20 squadre, ora abbiamo faticato a organizzare il torneo di Eccellenza con cinque. Ma ci sono tante ragazze brave che vogliono giocare. Siamo ottimisti, altre società hanno chiesto l’iscrizione: nel prossimo biennio vogliamo raddoppiare, faremo di tutto perché il movimento torni ai fasti di un tempo».

C’è futuro per il calcio a 5?

«Ci batteremo perché il calcio a 11 apra la sezione di calcio a 5. Può far migliorare i ragazzi nella strategia, nella tecnica, nei riflessi. In Brasile si parte da lì: perché non farlo anche noi?»

E per il beach soccer?

«Di recente a Pula si è tenuto il primo torneo regionale, vinto dal Pirri. Per il futuro puntiamo sul campionato ma intanto abbiamo due fondamentali appuntamenti: dal 19 al 24 settembre ad Alghero i campionati europei per nazionali con la partecipazione di mille atleti e selezioni quali Italia, Spagna, Germania, Inghilterra e Francia; subito dopo, dal 25 settembre al primo ottobre, andranno in scena i Mondiali per club».

Ha parlato di funzione sociale: non sono mancate le aggressioni agli arbitri.

«Ci stiamo lavorando: capita che su 100 arbitri circa 60/70 lascino per problemi in campo. Bisogna pensare alla formazione. Organizzare incontri con giocatori, capitani, tecnici, dirigenti, magari genitori. Un ragazzo che arbitra è nella stessa situazione di un ragazzo che gioca: va stimolato e incoraggiato. Invece i fischietti vengono insultati».

Infatti nell’Isola sono pochi.

«Dal Covid ne abbiamo persi circa 200 ma la situazione migliora. Nella Can c’è Antonio Giua, un risultato storico, e ora anche Giuseppe Collu. Noi abbiamo tenuto botta con anticipi e posticipi delle partite, magari di cartello. Soluzione da riproporre: il sabato ci sono molti più spettatori».

Qual è la situazione degli impianti sportivi?

«Non brillante. Tanti Comuni hanno campi non bene attrezzati. Ci sono difficoltà nelle grandi città tra cui Cagliari: ha pochi spazi e a volte nello stesso terreno si alternano sei club. Lasciamo perdere Quartu, dovrebbero dare un encomio ai dirigenti delle squadre che giocano pur senza impianto da un decennio. Ora con l’impulso degli amministratori qualcosa si muove».

Perché l’Isola non riesce a portare un altro club in B?

«Penso che la Torres possa andare oltre: ha un presidente capace e competente, Stefano Udassi, e una società con ambizione, coraggio e forza. Sono fiducioso che si possa vederla in B nei prossimi anni».

E l’Olbia?

«Ha fatto una buona salvezza. È da anni in Lega Pro ed è importante che mantenga la categoria: così credo consenta al Cagliari, del quale è una sorta di costola, di allevare giovani brillanti in un torneo difficile».

Che progetti ha per il futuro della Federazione sarda?

«Tanti. Tra questi l’organizzazione di corsi di formazione per le società, che aiuteremo su fiscalità, formazione, aspetto sportivo. Non lasceremo soli i dirigenti, questo è sicuro».

