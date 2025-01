Torres in ansia per lo stop di Scotto 

Sassari. Occorreranno ulteriori accertamenti per comprendere l’esatta portata dell’infortunio occorso al capitano Gigi Scotto. L’attaccante si è fatto male a un ginocchio nel primo tempo del big match col Pescara, ieri ha svolto i primi esami ma ne serviranno altri per una corretta valutazione. Ai tempi del suo recupero è legata anche la scelta di mercato: qualora la punta dovesse restare ferma più di un mese, la Torres ne cercherà un’altra per non lasciare sguarnito un reparto che oltretutto può contare solo saltuariamente sul centravanti Diakite, anche in questa stagione alle prese con piccoli infortuni.

Il fatto che si sia sbloccato Varela (3 gol nelle ultime cinque gare) è di conforto, ma allo stesso tempo con la riapertura della lotta per il primato e la promozione diretta la società valuta un innesto. È importante ricordare che a ogni nuovo arrivo corrisponderà una partenza per non eccedere nel numero dei tesserati in lista. L’Union Clodiense è interessata a Casini, ma anche in questo caso il club rossoblù può privarsene solo se avrà la possibilità di ingaggiare un centrocampista di eguale o superiore valore. Tra i giocatori che potrebbero partire c’è anche l’attaccante-trequartista Goglino, utlizzato finora pochino, ma in questo caso potrebbe trattarsi di prestito.

