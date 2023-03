Torres: impresa possibile 

Sassari. Due anni fa la Reggiana era in quella serie B che resta il sogno della Torres dopo 120 anni di storia. Per provare a salire dove la bandiera rossoblù sassarese non ha mai sventolato è necessario mantenere la categoria in questa stagione per programmare le prossime con le necessarie calma ed esperienza. Ecco perché il match di questo pomeriggio sul campo della capolista Reggiana (ore 14,30) vale non solo per il presente, con la squadra sassarese a +3 dai playout, ma anche per il futuro.

Giocatori contati

Guai a focalizzarsi solo sulla qualità delle rose, perché il divario è netto. Tanto più che il tecnico Sottili è ancora alle prese con gli infortunati e purtroppo il centravanti Diakite non recupererà. Se non altro ha smaltito l’influenza la punta Omoregbe, pronta alla staffetta in un reparto dove solo Ruocco è avviato verso la forma migliore, mentre Scotto e Scappini convivono con i problemi fisici. Grosso modo la formazione dovrebbe ricalcare quella vista col Rimini, con la fiducia in difesa a Pinna (Dametto è squalificato) mentre a centrocampo potrebbe rientrare Lora come titolare. Ci vorrà una prestazione super per 90’, perché come ha dimostrato il match d’andata la Reggiana ha in panchina tre-quattro giocatori che possono decidere la partita. E infatti il 2-0 maturò con l’ingresso di Lanini, che offrì due cross al bacio per Pellegrini e Montalto. D’altronde se Olbia e Pontedera sono riusciti a portare via un punto dal Mapei Stadium, dove hanno vinto Cesena e Virtus Entella, significa che la Reggiana non è poi infallibile.

La formazione

Torres (4-3-1-2) : Garau; Fabriani, Antonelli, Pinna, Liviero; Lora, Urso, Masala; Saporiti; Scappini, Ruocco.