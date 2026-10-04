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05 ottobre 2026 alle 01:20

Torres imbattuta a Campobasso 

Segnano i padroni di casa, poi un autogol salva i sassaresi che restano in zona playoff 

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Campobasso 1

Torres 1

Campobasso (4-3-1-2) : Spurio; Papini (38' st Coccia), Corbo, Celesia, Pierno (38' st Cristallo); Fogliata, Agazzi, Gargiulo (14' st Pellitteri); Stoppa (26' st Carfora); Bifulco (26' st Leonardi), Isaac-Prado. In panchina Apsits, Muzi, Di Vico, Blasi, Maisto, Capoferri, Aragona, Galeandro. Allenatore Calabrese.

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Kebbeh (43' st Zanandrea), Antonelli, Berto; Zecca, Brentan, Mastinu (38' st Giorico), Corsinelli (30' st Liviero); Masala; Di Stefano, Scotto (30' st Bunino). In panchina Tirelli, Lunghi, Sanat, Carboni, Scaringi. Allenatore Greco.

Arbitro : Nigro di Prato.

Reti : primo tempo 47' Corbo; secondo tempo 21' Celesio (a)

Note : ammoniti Papini, Corbo, Leonardi, Mastinu, Liviero; recupero 4' pt-7' st; spettatori 4.361 (72 della Torres).

Sì, è una Torres da playoff. Rischia nel primo tempo e dice grazie al portiere Zaccagno, autore di interventi prodigiosi, ma nella ripresa cresce anche tatticamente e tutto sommato si merita il pareggio per 1-1. Poco male se è un autogol di Celesia su traversone rasoterra di Mastinu, perché sulla rete del vantaggio segnata da Corbo nel recupero del primo tempo ci sono molti dubbi vista l'evidente spinta sulla schiena di Kebbeh.

Il primo tempo

Out il centrocampista Pennington per problemi fisici da valutare, è stato il jolly Masala a fare da trequartista. La punta Di Stefano, falciato spesso e volentieri, ha ricevuto poca tutela arbitrale. Nel primo tempo fortuna ha voluto che Zaccagno impedisse almeno tre gol nella prima frazione: paratona su Bifulco al 6'; al 26' intervento in uscita su Isaac-Prado, che si è allargato troppo e poi si è visto ammortizzare il tiro dal portiere ospite; al 33' quando con l'uscita ha costretto ancora il brasiliano a un tiro a scavalco impreciso. La Torres ha proposto un bello stop e girata di Zecca al 9' e un bolide di Scotto al 45', respinto anche questo dal portiere che poi ha neutralizzato il secondo tiro di Zecca. Nel momento migliore dei sassaresi è arrivata la rete dei molisani, grazie a un’incornata di Corbo.

La ripresa

Poco è accaduto nella ripresa, ma la Torres ha trovato il pari. È il 21’: su traversone basso di Mastinu da sinistra, Masala in scivolata ha mancato la palla, che invece colpisce Celesia che firma l'autogol. Poi nulla se non che Kebbeh, all’88’, è dovuto uscire per un problema al ginocchio sinistro, sostituito da Zanandrea.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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