Torres, il tempo sta finendo 

Sassari. I margini di errore sono terminati. Se oggi al “Vanni Sanna” (dalle 14,30) non sarà vittoria contro il Carpi, significa che questa Torres così com’è non è in grado di evitare i playout. Siamo alla dodicesima partita di campionato, la quattordicesima in stagione compresa la Coppa Italia, e tolte le prime due vittorie stagionali i rossoblù di Pazienza hanno un bilancio di 4 pareggi e 7 sconfitte con ben 6 partite consecutive senza reti, serie peraltro aperta.

Ce n’è abbastanza per dire che al di là del silenzio-assenso societario sulla conferma dell’allenatore la situazione di crisi può essere risolta, senza ulteriori provvedimenti, soltanto da una vittoria, altrimenti o salta il tecnico o la squadra va in ritiro. Spiace sottolinearlo, ma in caso di mancato successo sarebbe masochistico non fare nulla e prendere ancora tempo, dato che il mercato riapre tra due mesi.

Formazione obbligata

L’infortunio di Zecca prima (starà fuori due mesi) e poi quello di Scheffer nella gara di mercoledì in Coppa Italia (da valutare) rendono quasi obbligate le scelte del tecnico Pazienza, che ormai si è “convertito” alla difesa a quattro, dove tre interpreti sono scontati, salvo acciacchi: Idda e Antonelli come centrali, Mercadante al centro o a sinistra. A destra può giocare Fabriani oppure Zambataro, a suo agio pure a sinistra, per avere un po’ di spinta.

A centrocampo la presenza di Giorico e Sala appare indispensabile, così come quella di Mastinu sulla trequarti a supporto di Musso, unico attaccante pericoloso (3 reti sulle 5 totali) di un reparto che appare per il momento spuntato. Restano da assegnare due maglie. In corsa Dumani, Nunziatini, Brentan e Di Stefano.

I rivali

Il Carpi è al decimo posto, reduce dalla pesante sconfitta interna col Gubbio per 3-0 e dall’eliminazione in Coppa Italia per mano della Union Brescia per 1-0. In trasferta ha vinto contro Pianese (1-0, Cortesi 44’), Sambenedettese (1-0, Cortesi 28’) e Bra (3-1, Panelli, Cortesi e Lombardi), mentre ha perso contro Ternana e Arezzo. Gioca col 3-5-2 ma soprattutto col 3-4-2-1, dove Cortesi e Casarini sono di supporto a Sall o a Stanzani.

Il bomber è Cortesi con 5 reti, 2 gol a testa per il centrocampista veterano Casarini, il difensore Rossini e la punta Sall.

La formazione

Torres (4-3-1-2) : Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Idda (Mercadante), Mercadante (Zambataro); Sala, Giorico, Brentan (Dumani); Mastinu; Musso, Di Stefano (Bonin).

