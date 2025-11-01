VaiOnline
Serie C.
02 novembre 2025 alle 00:15

Torres, il tempo sta finendo 

Oggi al Vanni Sanna arriva il Carpi: è necessaria la vittoria 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sassari. I margini di errore sono terminati. Se oggi al “Vanni Sanna” (dalle 14,30) non sarà vittoria contro il Carpi, significa che questa Torres così com’è non è in grado di evitare i playout. Siamo alla dodicesima partita di campionato, la quattordicesima in stagione compresa la Coppa Italia, e tolte le prime due vittorie stagionali i rossoblù di Pazienza hanno un bilancio di 4 pareggi e 7 sconfitte con ben 6 partite consecutive senza reti, serie peraltro aperta.

Ce n’è abbastanza per dire che al di là del silenzio-assenso societario sulla conferma dell’allenatore la situazione di crisi può essere risolta, senza ulteriori provvedimenti, soltanto da una vittoria, altrimenti o salta il tecnico o la squadra va in ritiro. Spiace sottolinearlo, ma in caso di mancato successo sarebbe masochistico non fare nulla e prendere ancora tempo, dato che il mercato riapre tra due mesi.

Formazione obbligata

L’infortunio di Zecca prima (starà fuori due mesi) e poi quello di Scheffer nella gara di mercoledì in Coppa Italia (da valutare) rendono quasi obbligate le scelte del tecnico Pazienza, che ormai si è “convertito” alla difesa a quattro, dove tre interpreti sono scontati, salvo acciacchi: Idda e Antonelli come centrali, Mercadante al centro o a sinistra. A destra può giocare Fabriani oppure Zambataro, a suo agio pure a sinistra, per avere un po’ di spinta.

A centrocampo la presenza di Giorico e Sala appare indispensabile, così come quella di Mastinu sulla trequarti a supporto di Musso, unico attaccante pericoloso (3 reti sulle 5 totali) di un reparto che appare per il momento spuntato. Restano da assegnare due maglie. In corsa Dumani, Nunziatini, Brentan e Di Stefano.

I rivali

Il Carpi è al decimo posto, reduce dalla pesante sconfitta interna col Gubbio per 3-0 e dall’eliminazione in Coppa Italia per mano della Union Brescia per 1-0. In trasferta ha vinto contro Pianese (1-0, Cortesi 44’), Sambenedettese (1-0, Cortesi 28’) e Bra (3-1, Panelli, Cortesi e Lombardi), mentre ha perso contro Ternana e Arezzo. Gioca col 3-5-2 ma soprattutto col 3-4-2-1, dove Cortesi e Casarini sono di supporto a Sall o a Stanzani.

Il bomber è Cortesi con 5 reti, 2 gol a testa per il centrocampista veterano Casarini, il difensore Rossini e la punta Sall.

La formazione

Torres (4-3-1-2) : Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Idda (Mercadante), Mercadante (Zambataro); Sala, Giorico, Brentan (Dumani); Mastinu; Musso, Di Stefano (Bonin).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Città blindata.

Scontri e cariche, Cagliari in ostaggio

Idranti e lacrimogeni per evitare il contatto tra le due fazioni contrapposte 
l Vercelli, Zedda
Città blindata

Strade sbarrate e traffico in tilt I cortei paralizzano Cagliari

Auto bloccate al passaggio delle manifestazioni contrapposte 
M. V.
Regione

La vertenza entrate ultimo ostacolo per la manovra 2026

Prima del via libera la Giunta attende la convocazione del tavolo a Roma 
L’autrice di “Qualcosa che brilla” ospite su Videolina

«Miei cari genitori, siate credibili con i vostri figli»

La solitudine dei giovani e la distanza con gli adulti: parla Michela Marzano 
Nicola Scano
Il primato

Sessant’anni fa a Cagliari la prima colonscopia al mondo

La rivoluzionaria tecnica di Luciano Provenzale, abruzzese di nascita e sardo d’adozione, e del suo team 
Piero Loriga *
Inchiesta

Rifiuti, bravissimi a differenziare ma sempre tartassati

Perché la Tari aumenta di continuo? I costi segreti della nettezza urbana 
Marco Noce
Vacanze

Prenotazioni aperte e nuovi mercati: l’estate 2026 è già qui

A Villasimius gli operatori lavorano  alla prossima stagione turistica 
Mariella Careddu
L’intervista

Quartu, in chiesa piove sull’altare

L’appello del parroco di Pitz’e Serra: «È un problema serio, intervenga l’arcivescovo» 
Lorenzo Piras
Il caso

Latitante dopo due omicidi, era nell’Isola

Mandato di cattura internazionale: 23enne afghano arrestato ad Assemini 