Torres, il sogno finisce qui 

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno ; Idda Antonelli Dametto ; Zecca Giorico Mastinu (37’ st Kujabi)Liviero; Ruocco ; Scotto (31’ st Goglino) Diakite In panchina Garau, Petriccione, Nunziatini, Verduci, Pinna, Rosi, Siniega, Cester, Masala, Sanat, Zambataro, Fischnaller. All. Greco.

Benevento (3-4-3) : Paleari ; Berra Capellini Viscardi ; Improta (35’ st Meccariello) Talia (35’ st Agazzi) Nardi Simonetti ; Ciciretti (19’ st Bolsius) Perlingieri (19’ st Starita) Lanini (27’ st Ferrante) In panchina Giangregorio, Benedetti, Masciangelo, Terranova, Karic, Kubica, Carfora, Ciano, Marotta. All Auteri.

Arbitro : Galipò di Firenze.

Note: espulsi Zecca al 34’ st, Bolius al 38’ st. Ammoniti Giorico, Nardi, Talia, Idda, Greco, Berra, Recupero 2’ pt-5’ st. Spettatori: 6.200.

Una grande Torres non basta per sbloccare il risultato. Il pareggio manda alla semifinale promozione il Benevento che fa pesare l’1-0 dell’andata. I rossoblù escono a testa altissima tra gli applausi di un “Vanni Sanna” strapieno. La società ha fatto trovare una maglietta della Torres in ogni posto: 6.125 magliette per colorare di rosso e blu lo stadio.

Non sembri esagerato parlare di “scippo sportivo”, perché tra andata e ritorno la squadra di Greco ha nettamente giocato meglio, costruendo il triplo delle occasioni, anche perché nella seconda gara il Benevento ha solo subito senza praticamente tirare mai in porta. Altri dati: 9 calci d’angolo a 0 per la Torres che si è vista annullare due gol per fuorigioco (Ruocco nel primo tempo e Diakite nella ripresa) e si è vista negare un rigore apparso netto a Dametto nel 95’.

In linea con un arbitraggio che è apparso insufficiente.

La cronaca

Subito Torres arrembante in un primo tempo dominato. Diakite al 2’ su disimpegno pasticciato recupera e dal vertice sinistro dell'area cerca l’angolo opposto: si distende Paleari e mette fuori.

La squadra sassarese segna al 5’ Scotto di testa ma palla sulla traversa, riprende Zecca che serve Ruocco per il gol, ma l’assistente ha la bandierina alzata per fuorigioco. Al 6’ Giorico lancia Zecca a destra che arriva quasi sul fondo e serve arretrato per Ruocco: tiro potente ma alto.

Al 22’ punizione da destra di Mastinu e Diakite nonostante la trattenuta di maglia incorna ma il portiere ha un bel riflesso. Al 29’ tocco sospetto di un difensore ospite in area, protestano i sassaresi.

Al 39’ bel lancio per Scotto che scatta bene ma si allarga troppo a sinistra e il suo tiro diagonale resta troppo largo. Il Benevento riesce a produrre solo un cross da sinistra di Simonetti al 42’ che attraversa lo specchio della porta senza che nessuno lo raccolga. Nel finale di tempo prima il rasoterra di Mastinu che sfiora il palo destro, poi la magia di Liviero che dopo un giro su se stesso indirizza il tiro sotto la traversa, ma Paleari compie il miracolo.

La ripresa

La Torres continua a premere, anche se il Benevento si difende con più ordine e rischia qualcosina in meno. Il Benevento si affaccia solo al 71’, ma Zaccagno è tempestivo nell’uscita per anticipare Lanini.

Al 74’ segna Diakite in mischia ma l’assistente ha segnalato il fuorigioco di Idda. Le espulsioni, una per parte seppur differite nel tempo, cambiano poco il tema. I rossoblù chiudono avanti, con Antonelli che gira debole al 90’ da dentro l’area e Dametto che viene atterrato al 95’ in area di rigore, per l’arbitro (rimasto in ascolto della sala Var per un minuto circa) “tutto regolare”. Fine di un sogno.

