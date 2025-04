Torres, il riposo prima della tempesta 

Terza nel suo girone, settima in tutta la serie C. La sconfitta sul campo della Lucchese per 3-2 ha chiuso la stagione regolare dei rossoblù allenati da Greco. La Torres ha una settimana di “riposo” perché i primi due turni dei playoff (fase a gironi) riguardano solo le squadre classificate dal quinto al decimo posto (gara secca domenica 4 maggio) e le vincenti del primo turno più le quarte classificate (gara secca mercoledì 7 maggio).

La squadra sassarese entrerà in lizza domenica 11 maggio. Nella fase nazionale si giocano gare di andata e ritorno: la prima partita sul campo della vincente nella fase a gironi, la seconda partita (mercoledì 14 maggio) in casa delle terze classificate e del Rimini che ha vinto la Coppa Italia.

Le cifre

La Torres ha chiuso terza nel girone B con 68 punti, contro i 75 della stagione passata, con una rete segnata in meno (55) e due subite in meno (36). Il bomber è Fischnaller con 14 reti, firmate tutte su azione. Sono 3 in più del campionato passato. Meglio l'attaccante altoatesino aveva fatto solo nella stagione 2019/20 a Catanzaro con 15 centri. Dietro di lui Diakite con 7 gol (uno in più) che però ha giocato soltanto 23 partite, delle quali 9 da titolare. Come rapporto gol minutaggio svetta anche Nanni: 4 reti con sole 20 presenze, quasi tutte da rincalzo, la media infatti è di un gol ogni 221 minuti.

Le altre

La squadra che ha fatto meglio come risultati in serie C è il Padova con 86 punti (promossa direttamente in B), seguita dalla Virtus Entella con 83 (promossa), gli stessi del Vicenza arrivato secondo nel gruppo A, dove la terza, il Feralpisalò ha chiuso a 72 punti. Nel girone C ha vinto l'Avellino che ha ottenuto 75 punti ma con quattro gare in meno visto i ritiri di Turris e Taranto. Seconda il Cerignola e terzo il Monopoli.

Tra le squadre che disputeranno i playoff quelle con l'attacco più prolifico sono Ternana (64 reti), Crotone (62, ma con quattro partite in meno), Vicenza (59). La Torres ha finito con 55 centri come il Potenza, settimo nel gruppo C, ma con quattro giornate in meno. In realtà la vera macchina da gol è l'Atalanta Under 23 con 65 centri, ma ha chiuso all'ottavo posto nel gruppo A perché ha incassato ben 52 reti. Solo due gare si sono concluse sullo 0-0.

