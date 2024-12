Torres, il problema è Sassari 

Sassari. I corsari rossoblù imperversano lontano dall’Isola: 23 punti in 10 partite. Gli ultimi 3 domenica a Pesaro. È così che la Torres riesce a stare in corsa per il primato in un campionato che non ha una lepre. In testa sono addirittura in tre: Ternana, Virtus Entella e Pescara, che arriverà al “Vanni Sanna” nella prima gara del 2025, domenica 5 gennaio. Occasione da non perdere per accorciare l’attuale distacco di -5 almeno da una delle battistrada. Tra l’altro solo i marchigiani nel girone B hanno un rendimento uguale in trasferta.

Il buon proposito per l’anno nuovo è quindi tornare vincenti a Sassari, dove la squadra di Greco ha ottenuto appena tre successi (Vis Pesaro, Perugia e Pianese) e un totale di 13 punti sui 30 a disposizione. Rendimento da decimo posto. A dirla tutta il 2024 non è stato molto vincente al “Vanni Sanna”, visto che nel girone di ritorno della stagione 2023/24 i rossoblù hanno ottenuto 6 vittorie e un pareggio, 19 punti sui 30 disponibili, senza dimenticare il lo 0-0 contro il Benevento nei quarti dei playoff. Nell’anno solare quindi appena 9 successi davanti al pubblico amico in 21 partite.

Varela meglio da cambio

E se Varela avesse un rendimento migliore partendo dalla panchina piuttosto che titolare? Lecito chiederselo, dato che le sue due reti sono arrivate quando è subentrato nella ripresa: contro l’Ascoli e appunto contro la Vis Pesaro. Magari da cambio sente meno la pressione e porta una variazione tattica con le sue accelerazioni. Esperimento da fare soprattutto in casa, dove l’ansia è maggiore e non solo per lui.

Inoltre non sarebbe male dargli più libertà di movimento, perché quando sta troppo a lungo sull’ala destra l’avversario prende le contromisure e gli nega la profondità sul suo piede forte. Allo stesso tempo il giocatore deve imparare a variare l’azione e migliorare le letture di gioco.

Mercato

Il successo sulla Vis Pesaro consente di muoversi sul mercato con meno assilli. Cosa manca alla Torres che non sia possibile mascherare tatticamente è chiaro: un altro attaccante che rappresenti l’alternativa a Fischnaller. L’altoatesino ha realizzato 9 reti. Gli altri compagni di reparto, in quattro, ne hanno messe assieme 10: Diakite 4, Scotto 3, Varela 2 e Nanni 1.

È positivo che le responsabilità offensive siano allargate, ma l’anno scorso se non segnava Fischnaller lo faceva Ruocco e quindi c’era più continuità in attacco. Altri movimenti dipendono dalle uscite. Esempio: se va via un difensore si può prendere un difensore.

