Torres, il problema è la testa  

Sassari. «Anche se avessimo vinto non mi sarebbe andato giù l’evidente cambiamento di atteggiamento tra primo e secondo tempo». Nell’analisi del tecnico Stefano Sottili, dopo il pareggio regalato alla Recanatese, c’è il difetto più grosso della Torres di questa stagione. Almeno 8 punti gettati alle ortiche per gol incassati negli ultimi 15-20 minuti delle partite. Eclatante il dato delle reti subite: solo 5 nel primo tempo e ben 14 nel secondo. «È un problema mentale, perché se abbiamo fatto le cose giuste e una prestazione importante nel primo tempo è inaccettabile che nel secondo ci sia venuto il braccino corto». Dopo l’intervallo è vero che la Recanatese ha preso l’iniziativa in mano, ma è altrettanto vero che sono riemersi quei timori del girone d’andata e l’eccessivo uso del passaggio indietro, come sottolineato da mister Sottili: «Nei primi 10 minuti della ripresa siamo tornati 7-8 volte verso il nostro portiere dove poi calciandola palla l’hanno presa loro».

Metamorfosi

L’involuzione mentale è avvenuta subito, l’uscita per infortunio di Lisai l’ha accentuata perché il suo sostituto Saporiti ha fatto vedere poco o nulla, non gestendo mai la palla per servire le punte o proponendosi per ridare fiato all’azione. A dirla tutta non ha convinto neppure il passaggio a cinque in difesa. Liviero era in effetti in difficoltà sulla sua corsia nei confronti di Guadagni, ma poteva anche occuparsene direttamente a uomo lasciando comunque la difesa a quattro con l’innesto di Riccardo Pinna o l’aiuto di un centrocampista. L’uscita di Scappini ha poi contribuito a togliere una torre utile a spizzare i palloni sui rilanci. Magari si poteva fare entrare Ruocco anziché un centrocampista come Bonavolontà per avere ameno rapidità nelle ripartenze.

Neo acquisto

Classe 1994, centrocampista, Francesco Urso ha oltre cento presenze in serie C con le maglie di Fano, Catanzaro, Matera, Prato e Andria, formazione con la quale ha giocato il girone d’andata: 17 presenze e 2 reti. Vanta anche tre stagioni in serie B col Vicenza. L’ultimo colpo sembra pensato proprio per dare personalità e sostanza in mezzo al campo dove Lora fa tantissimo e Masala abbastanza anche se non con continuità, ma per il resto ci sono ordine e buona volontà e non lo spessore che servirebbe nei momenti difficili. Urso è a disposizione per la trasferta di domani a Pesaro.