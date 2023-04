Torres, il pari vale la salvezza 

Torres 1

Fermana 1

Torres (4-4-2) : Garau (44’ st Carboni); Heinz Antonelli Dametto Pinna (1’ st Girgi); Saporiti ((19’ st Lisai) Urso Masala (18’ st Lora) Ruocco ; Diakite (19’ st Scappini) Scotto . In panchina Salvato, Bonavolontà, Campagna, Lombardo, Lora, Tesio, Gianola, Lisai, Omoregbe, Carboni, Liviero. Allenatore Greco.

Fermana (4-3-3) : Nardi ; Eleuteri Spedalieri Pellizzari (13’ st Carosso) De Nuzzo (30’ st Gkertos) ; Scorza (30’ st Romeo) Giandonato Misuraca ; Pinzi (35’ st Nannelli) Fischnaller Maggio (35’ st Pampano) In panchina De Matteis, Macchioni, Vessella, Parodi, Ronci. Allenatore Protti.

Arbitro : Vogliacco di Bari.

Reti : 14’ st Saporiti, 36’ st Fischnaller.

Note : ammoniti Eleuteri, Scappini, Nannelli. Recupero 3’ pt – 4’ st. Spettatori 4.000 circa.

Sassari. Non arriva la vittoria dopo aver dominato un'ora, ma i 4 mila del “Vanni Sanna” festeggiano la Torres ugualmente: il pari per 1-1 con la Fermana vale la salvezza diretta. La rivale Alessandria perde col Cesena e anche in caso di sconfitta la squadra sassarese sarebbe rimasta in C senza playout, ma così può dire di aver fatto tutto senza contare sulle disgrazie altrui.

Festa

Un altro anno nella Terza Serie è tanto dopo il ritorno tra i professionisti e una stagione contraddistinta da un mercato frettoloso (ripescaggio ufficiale solo ai primi di agosto) e da diversi infortuni. Senza dimenticare l'esonero del tecnico Greco, poi richiamato dopo il divorzio dal sostituto Sottili. Ostacoli e sbandamenti che potevano costare cari e invece nella stagione prossima la Torres ci sarà e potrà finalmente programmare con calma.

La cronaca

Primo tempo a senso unico. I rossoblù (o meglio i bordeaux-blu visti i colori di una maglietta celebrativa dei 120 anni obiettivamente bruttina) hanno più agonismo e motivazioni della già salva Fermana. Costruiscono almeno cinque occasioni, ma il portiere ospite Nardi è in vena di prodezze. Al 10' è Urso che trova un corridoio centrale a vedersi respinto il tiro, al 12' splendido stop in area e diagonale di Scotto, ma ancora Nardi che fa il capolavoro al 19' sulla conclusione di Ruocco che rimbalza per terra diventando insidiosa.

Nel secondo tempo miarcolo di Nardi su colpo di testa di Ruocco diretto all'angolino basso sinistro. Sblocca Saporiti di testa al 59' su punizione di Urso e torre di Antonelli. I padroni di casa cercano il raddoppio con Ruocco ma si distraggono nel finale e Fischnaller riceve un traversone da sinistra girando per il pareggio. Poi la festa per la salvezza.

