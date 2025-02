Torres il futuro è assicurato 

Sassari. Meglio del Napoli, più prolifica in attacco del Padova, capolista del girone A. In trasferta la Torres è la squadra più spettacolare del calcio professionistico. Ha raccolto 30 punti in 13 gare, con una sola sconfitta (a Ferrara con la Spal), tre pareggi e ben nove vittorie, l’ultima ad Arezzo. Solo il Padova ha fatto meglio, con 32 punti, però i rossoblù hanno segnato 25 reti contro le 24 della squadra veneta.

Il rendimento casalingo invece è buono ma non da primato come quello esterno: 23 punti in 14 partite. Hanno fatto meglio cinque formazioni. Certo, se la Torres vincesse al “Vanni Sanna” come quando varca il Tirreno sarebbe praticamente il Cesena della stagione passata. Cosa manca? Sicuramente un terreno di gioco più regolare del “Vanni Sanna”, perché con tanti giocatori tecnici il campo non aiuta. È chiaro poi che chi viene a Sassari punta quasi sempre a strappare un punto e non imposta una gara a viso aperto. Sono pochissime le avversarie che l’hanno fatto. E succederà anche nel prossimo match interno, quando arriverà il Pontedera.

Giovane

Classe 2002, il centrocampista Michael Brentan è il giovane più utilizzato dal tecnico Alfonso Greco. Ben 18 presenze, 16 delle quali da titolare grazie alla sua capacità di abbinarsi indifferentemente a Giorico o Mastinu, che hanno caratteristiche differenti. Questo grazie alla sua intelligenza tattica e alla capacità di rendersi utile sia in fase di interdizione che in fase di costruzione.

Proprio Brentan, arrivato in estate dall’Albinoleffe dove aveva registrato 25 presenze, è la sorpresa nella Torres di questo campionato. O forse bisognerebbe parlare di conferma di quanto mostrato nelle giovanili: va ricordato infatti che con la Juventus ha vinto lo scudettino Under 15 e ha indossato la fascia di capitano nell’Under 17. Inoltre ha giocato in tutte le giovanili della Nazionale Italiana, Under 16, Under 17 (con cui ha disputato Europei e Mondiali di categoria), Under 18 e Under 19. Insieme a Fabriani e al neo arrivato Carboni rappresenta non solo il presente ma anche il futuro della Torres per almeno le prossime tre stagioni.

La corsa al primato

In campionato è stata la giornata ideale, perché la Torres ha recuperato 2 punti alla capolista Virtus Entella, fermata sul pari dal Legnago Salus nel match testa-coda, e addirittura 3 lunghezza alla Ternana, sconfitta a Campobasso e ora distante solo un punto. Non solo, i rossoblù si sono portati a +4 dalla Vis Pesaro che in casa non è andata oltre il pareggio col Sestri Levante.

Tutto ancora aperto, quindi, perché il -5 dalla capolista è una distanza abbordabile con undici giornate da giocare. Tanto più con lo scontro diretto in programma a fine marzo. È necessario tuttavia che il rendimento casalingo si uniformi a quello in trasferta. Difficile fare pronostici, ma per la promozione diretta bisognerà arrivare intorno agli 80 punti.

RIPRODUZIONE RISERVATA