Torres, il finale è dolce 

Torres 3

Albinoleffe 1

Torres (3-4-2-1) : Petriccione; Dametto, Antonelli, Fabriani (18’ st Scotto); Zambataro, Mastinu (33’ st Masala) Brentan, Guiebre (33’ st Zecca); Varela, Goglino (33’ st Liviero); Fischnaller (41’ st Nunziatini). In panchina Zaccagno, Petricciuolo, Coccolo, Idda, Sanat, Verduci. All. Greco.

Albinoleffe (3-5-2) : Marietta; Borghini, Potop, Baroni (30’ st Zambelli); Mihai-Gusu, Parlati, Agostinelli (14’ st Evangelisti ) Zanini (30’ st Vinzioli) Giannini; Longo (30’ st Toma) Capelli (18’ pt Munari) In panchina Facchetti, Taramelli, Ricordi, Angeloni, Freri. All. Lopez.

Arbitro : De Angeli di Milano

Reti : 13’ pt Mastinu, 37’ pt Longo; 37’ st Zecca, 43’ st Antonelli.

Note . Espulso al 12’ pt Borghini (doppia ammonizione). Ammoniti Borghini, Fischnaller, Munari, Goglino, Marietta, Longo. Recupero 1’ e 4’. Spettatori: 1.380.

sASSARI. Ritorna al successo dopo cinque mesi la Torres che fatica però tanto per battere 3-1 l'Albinoleffe ridotto in dieci dal 12' per l'espulsione del difensore Borghini. A toglierla dall'impiccio il neo entrato Zecca che al 82' ha segnato il nuovo vantaggio e consentito di approdare al terzo turno della Coppa Italia.

Senza Diakite (affaticamento) e Giorico (tallonite) il tecnico Greco ha mischiato un po’ le carte e sperimentato soluzioni diverse, pur restando fedele al modulo. Ha utilizzato come coppia a metà campo Mastinu (ottimo in regia) e Brentan e dando fiducia a Goglino in attacco e a Guiebre sulla fascia sinistra con Zambataro a destra. Variazione in difesa con Fabriani braccetto sinistro e Dametto destro.

La cronaca

Al 12 Borghini prima prende l’ammonizione per un fallo e subito dopo ferma la palla con la mano: secondo cartellino ed espulsione. Danno doppio, perché la punizione centrale viene calciata magistralmente da Mastinu che aggira la barriera e manda la palla sull’angolo destro.

Al 37’ scambiano al volo Goglino e Mastinu: si salva la difesa ospite, ma subito dopo l’Albinoleffe pareggia a sorpresa: poco dopo il centrocampo Longo di forza sposta Antonelli, vede Petriccione fuori dai pali e lo brucia con uno spiovente.

Nella ripresa, prima Guiebre non riesce a colpire da breve distanza, poi Goglino da posizione defilata colpisce il palo. Ci prova due volte Brentan: nulla di fatto. Greco passa al 4-2-3-1 togliendo un difensore (Fabriani) e inserendo la punta Scotto. Al 73’ Fischnaller colpisce debolmente. Al 82' Zecca si avventa su una palla che stava per finire fuori e insacca il vantaggio. La Torres respira e segna la terza rete con incornata di Antonelli.

RIPRODUZIONE RISERVATA