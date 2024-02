Torres, il crollo è nei numeri 

Sassari. La flessione di rendimento doveva arrivare, ma così è quasi un tracollo rispetto allo strepitoso girone d’andata. La Torres è la squadra che ha fatto meno punti nelle prime cinque giornate di ritorno, considerando le prime sette formazioni: soltanto 6 punti per Scotto e compagni, frutto della faticosa vittoria contro la Recanatese per 3-2 e del successo nel derby sull’Olbia per 1-0. Le sconfitte sono ben tre. Il Cesena ha ottenuto 13 punti sui 15 a disposizione, così come il Perugia che ha accelerato e si è portata a -7 dai rossoblù. Anche il Gubbio ha fatto 13 e, pur a -10 dal secondo posto della squadra sassarese, ha possibilità di arrivare sul podio.

Il tecnico Alfonso Greco predica calma: «Restiamo equilibrati e valutiamo cosa non sta funzionando». Un giudizio con cui non si può non essere d’accordo, perché non è il caso di fare drammi. Però occorre modificare qualcosa per evitare di ricalcare un copione un po’ troppo prevedibile.

Arriva il difensore

Intanto arriva un giocatore pescato tra gli svincolati: Aleandro Rosi, 37 anni a maggio, nelle ultime quattro stagioni a Perugia. Esterno destro sia a centrocampo sia in difesa, è un veterano che ha indossato la maglia delle nazionali giovanili e disputato in serie A oltre 200 partite soprattutto con la Roma, dove ha vinto nel 2007 Coppa Italia e Supercoppa, e poi con Sassuolo, Genoa, Fiorentina, Parma, Frosinone e Crotone.

Giocatori spremuti

Se sino alla gara contro la Virtus Entella c’era un discreto ricambio fra i titolari, dopo la prima sconfitta in campionato le sostituzioni sono diventate rare e quasi sempre dettate da un infortunio o da squalifiche. Basti dire che nelle ultime 10 partite hanno giocato sempre gli stessi undici, con la sola variazione tecnica di Zambataro come esterno sinistro al posto di Liviero nelle gare contro Carrarese e Olbia. Invece le due presenze di Fabriani e l’unica di Lora e Diakité come titolari in questi 10 incontri è legata alle assenze.

L’allenatore ha sottovalutato il calo fisico e mentale degli undici, che ha iniziato a manifestarsi già contro la Recanatese. Va considerata pure l’età: la Torres è una delle squadre più anziane del torneo: la media dei titolari è di 31 anni. Solo Ruocco, che va per i 23 anni, e Zecca, che va per i 27, sono Under 30. Oltre al portiere Zaccagno, classe 1997.

Turnover

Non si tratta solo di dare fiato ai giocatori più utilizzati, ma anche fiducia a chi ha giocato meno negli ultimi tre mesi. Giocatori che, proprio per la volontà di mettersi in mostra, possono avere motivazioni supplementari. Anche perché all’inizio del campionato la Torres ha vinto o ottenuto pareggi importanti pure quando erano titolari Pelamatti (ora in prestito alla Recanatese), Fabriani, Diakité, Kujabi (infortunato), Masala e Cester. C’è poi il discorso tattico: ormai le avversarie conoscono bene le caratteristiche dei rossoblù, sia come pregi, sia come difetti.

