Torres, il Cesena ti aspetta 

Sassari. Se Atene piange, Sparta non ride. La sconfitta per 3-1 a Rimini è stata ammortizzata in parte dal pareggio esterno del Cesena a Ferrara contro la Spal. La distanza dalla capolista è aumentata a 3 punti ma non c’è stata la fuga temuta. E il derby con l’Olbia di domenica (sarà trasmesso in diretta su Rai2) arriva tempestivo per ricaricare i sassaresi e proseguire il duello a distanza con la battistrada in un girone di ritorno che si prospetta più ostico di quello d’andata.

Superbia e disattenzioni

Occorre interrogarsi su due gare, le ultime, per molti versi simili, anche se contro la Recanatese è arrivata la vittoria per 3-2. In entrambe le occasioni la squadra di Alfonso Greco ha avuto un ottimo approccio, dominando nel primo quarto d’ora e anche oltre tanto che la rete del vantaggio è apparsa persino insufficiente. Poi il calo di tensione e anche qualche giocata un po’ superficiale. «A volte si prende troppa confidenza con le partite», aveva detto il tecnico rossoblù dopo la gara con la Recanatese. Parole utilizzabili anche per il match di Rimini, con qualche leggerezza nell’uscita dalla propria trequarti e nella fase difensiva.

Non era ancora successo che la Torres prendesse tre gol in questo campionato. Li ha subiti in undici minuti, ma al di là del tempo concentrato va detto che seconda e terza rete sono arrivate su calcio d’angolo, con qualche accoppiamento difensivo saltato e un avversario lasciato libero in area. Cinque reti in due gare sono tante per l’ex migliore difesa del torneo insieme col Cesena alla fine del girone d’andata.

Recuperare la fame

Attenzione poi a non ridurre l’ultima sconfitta solo a quel blackout di 11’. I rossoblù hanno avuto un’ora di gioco per rimediare e cercare almeno il pareggio. E negli ultimi 20 minuti hanno goduto anche della superiorità numerica per l’espulsione di Morra tra i padroni di casa. Va detto che i cambi potevano essere anticipati, anche se non è scontato che farli prima avrebbe portato automaticamente a una maggiore incisività.

«Se perdiamo la fame e la cattiveria giusta diventiamo una squadra normale», ha sottolineato Greco. Se la Torres sta facendo un campionato al di là del budget e del valore dei singoli è grazie non solo alla chimica e all’organizzazione tattica ma pure a quel surplus di concentrazione e determinazione che non può mancare mai.

Ecco il derby

La gara giusta per ritrovare cattiveria, motivazioni e attenzione massima. Il derby contro l’Olbia è la partita più sentita dalla tifoseria e dai giocatori sardi. All’andata è finita 3-0 per la vittoria più netta della stagione, con la doppietta di Scotto e il gol di Liviero. Soprattutto è stata una prova senza sbavature, nella quale la Torres è riuscita a tenere alte intensità e concentrazione dall’inizio alla fine. La squadra sassarese dovrà ripetersi sapendo che al “Vanni Sanna” arriverà un’avversaria affamata di punti perché reduce da cinque sconfitte di fila.

