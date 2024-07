Torres, il cammino: la corsa alla Serie B comincia da Sassari 

Sassari. «Sicuramente è un calendario interessante e sarà bello partire in casa davanti ai nostri tifosi»: così il tecnico Alfonso Greco dopo la pubblicazione del calendario di Serie C. Si comincia al “Vanni Sanna” il 25 agosto contro la Vis Pesaro, che si è salvata pochi mesi fa in un rocambolesco spareggio nei playout contro la Recanatese. L’apertura tra le mura amiche è una novità da quando Sassari è tornata in Serie C, perché due campionati fa la Torres giocò a Chiavari contro la Virtus Entella (sconfitta per 1-0) e l’anno scorso fece il colpaccio sul campo della Recanatese (3-2).

L’allenatore rossoblù analizza anche seconda e terza giornata: «L’apporto dei nostri tifosi nella scorsa stagione è stato determinante e giocare la prima al Vanni Sanna è uno stimolo in più. Alla seconda subito un bel banco di prova, il Pescara con Baldini sarà tutto da scoprire e vogliamo farci trovare pronti. Alla terza di nuovo in casa, contro il Milan Futuro che vorrà fare bene, ma noi dobbiamo pensare al nostro lavoro e a rimanere focalizzati sul nostro percorso». La novità della sfida ai diavoli rossoneri Under 23 è una delle curiosità di un calendario che non presenta grosse difficoltà sino alla fine di ottobre.

La fase tosta

Dalla decima giornata iniziano gli scontri con le candidate alla lotta per la promozione, sia direttamente (con la vittoria del campionato), sia indirettamente (tramite i playoff). Se non altro i match d’alta quota all’andata saranno quasi tutti al “Vanni Sanna”: nell’ordine Ternana, Perugia, Virtus Entella, Ascoli e Lucchese. Occhio anche alle due trasferte sui campi di Rimini e Spal. Il rovescio della medaglia è che saranno in trasferta nel girone di ritorno, quindi la Torres è chiamata a fare tanti punti in quello iniziale, un po’ come nello strepitoso campionato passato quando ottenne 45 punti grazie a 13 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta (2-0 sul campo della Virtus Entella). Ma per l’allenatore Greco «il calendario conta fino a un certo punto, serve lavorare bene e preparare al meglio l’inizio di questo campionato».

Fine agosto

All’avvio, il 25 agosto, la Torres arriverà già in buona condizione dato che il primo impegno ufficiale sarà sabato 3 per la Coppa Italia maggiore: al “Vanni Sanna” arriverà il Mantova, club di Serie B che ha ingaggiato l’ex attaccante rossoblù Francesco Ruocco. In caso di sconfitta, la squadra sassarese proseguirà nella Coppa Italia minore, dedicata alle formazioni di Serie C.

