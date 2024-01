Torres, i pericoli sono stanchezza e calendario fitto 

Sassari. Seconda nel girone B a -3 dal Cesena. Terza assoluta in tutta la serie C con 50 punti dopo 22 giornate. Prima di qualsiasi analisi sull’attuale condizione della Torres bisogna tenere a mente questi numeri. Impressionanti. Perché quella rossoblù resta la squadra dal rendimento maggiore rispetto al budget. Certo l’Olbia si è dimostrata avversaria più volenterosa che tecnicamente solida, ma vincere non è mai facile, tanto più nel girone di ritorno dove tutti guardano la classifica e iniziano anche a fare affidamento sui pareggi. Detto questo, ora i pericoli maggiori arrivano da due fattori: la stanchezza di qualche titolare e un calendario insidioso e con gare ravvicinate.

Titolari e cambi

A parte l’avvicendamento sulla fascia sinistra tra Zambataro e Liviero, nelle ultime gare la formazione è stata sempre la stessa. Aggiungiamo qualche cambio ritardato di 10-15 minuti ed ecco una delle spiegazioni per i cali nel secondo tempo nei match casalinghi contro Recanatese e Olbia e il mancato decollo a Rimini dove, con un’ora di gioco a disposizione, la Torres non è riuscita a riaprire la gara. La qualità dei cambi in panchina dovrebbe consentire di distribuire meglio il minutaggio. A centrocampo ci sono anche Cester, Lora e Masala. In difesa ma anche come esterno c’è Fabriani. In attacco il rientro di Diakité e la crescita di Goglino sono altre carte da giocare. Forse l’unico settore dove le possibilità sono risicatissime è la difesa, non a caso il diesse Colombino sta cercando sul mercato un giocatore che possa consentire una turnazione con Idda, Antonelli e Dametto.

Calendario

Domenica la trasferta insidiosa sul campo della Carrarese, che in casa ha ottenuto 23 punti sui 30 disponibili e ha perso solo una volta, 3-2 con l’Arezzo. Soprattutto dal 4 al 23 febbraio la Torres disputerà cinque partite, una ogni quattro giorni. Occorrerà quindi dosare bene le energie per garantire la miglior condizione fisica possibile contro Sestri Levante, Juventus Next Gen, Lucchese, Perugia e Pontedera.

