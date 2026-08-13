Torres, Greco cerca le prime risposte 

Sassari . Dalle amichevoli contro avversarie sarde di Serie D alla gara di Coppa Italia (domenica alle 18) sul campo di una neoretrocessa dalla Serie B, lo Spezia. Il salto è notevole e lo stesso coach Alfonso Greco ammette: «Siamo curiosi di confrontarci contro quella che molto probabilmente sarà una delle pretendenti alla vittoria finale del campionato. Affrontare questa partita significa capire a che livello siamo visto che non abbiamo potuto fare amichevoli contro formazioni di pari categoria».

La Torres troverà un ambiente già caldissimo nella prima gara ufficiale della stagione: come l’anno scorso i 4.250 posti della Curva Ferrovia saranno occupati per tutta la regular season e se a questi si aggiungono gli altri abbonati, la formazione ligure è già arrivata quasi a quota 6 mila spettatori.

Il test

La formula della gara secca (niente supplementari in caso di parità, ma subito i rigori) non consente di fare calcoli. Dentro o fuori. Prova generale per il campionato che si aprirà una settimana più tardi con un’altra trasferta (a Livorno), il match contro la squadra spezzina arriva non certo nel momento migliore.

L’allenatore rossoblù chiarisce: «Cercheremo di affrontare la gara nel modo giusto, numericamente siamo corti, in determinati reparti per infortuni tutti traumatici. Ma non andiamo lì per fare una passeggiata, cercheremo di passare il turno».

Assenze e acciacchi

«Antonelli al 99% non sarà della partita, ha avuto un problema alla spalla destra durante l’amichevole col Latte Dolce», ha chiarito mister Greco. Assenza di uno dei veterani che si aggiunge a quella del neo acquisto Scaringi, indisponibile per tutto il mese a causa della frattura del quinto metatarso del piede sinistro. Sarà probabilmente una Torres costretta a giocare con 16 elementi, come anticipa l’allenatore: «Alcuni giocatori non hanno 90’ nelle gambe, quindi cercherò di alternarli durante la partita».

«Abbiamo anche altri giocatori acciaccati, dobbiamo capire in quale condizione saranno domenica». Uno di questi è Nunziatini, altro elemento di una retroguardia che ha i giocatori così contati da dover spostare Berto al centro della difesa e utilizzare probabilmente il 17enne Palazzo come fatto dopo 10 minuti nell’amichevole con il Latte Dolce. A sinistra giocherà invece Zanandrea. I difensori sono finiti, salvo altro uso del jolly Liviero.

RIPRODUZIONE RISERVATA